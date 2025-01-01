証明書レポートビデオメーカーでレポートを変革

AIアバターと豊富なカスタマイズで、レポートを魅力的な証明書ビデオに簡単に変換します。

最近のコース修了者の成果を祝う、教育者やオンライン学習プラットフォームを対象とした30秒の鮮やかなビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは明るく、祝賀音楽を使用し、HeyGenのAIアバターを活用してパーソナライズされた「証明書ビデオメーカー」メッセージを提示し、洗練されたナレーション生成を確保します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやコーチに最適な、クライアント向けのパーソナライズされた進捗レポートを説明する45秒の魅力的なビデオをデザインしてください。クリーンでモダンなビジュアルスタイルと励ましのトーンを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換してコンテンツを生成し、アクセシビリティのために自動的に字幕を追加し、「パーソナルレポートビデオメーカー」の利便性を強調します。
サンプルプロンプト2
プロフェッショナルトレーニング機関や人事部門を対象とした新しい認定プログラムを紹介する60秒のプロフェッショナルな企業ビデオを制作してください。洗練された権威あるビジュアルとオーディオスタイルを採用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して強力なブランドプレゼンスを確立し、マルチプラットフォーム配信のためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、「証明書レポートビデオメーカー」としての地位を固めます。
サンプルプロンプト3
マーケティングチームやイベントオーガナイザーに最適な、賞を作成するための新しい「AIビデオジェネレーター」機能を発表する30秒の魅力的なプロモーションビデオを開発してください。ビデオはダイナミックでエネルギッシュなビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを持ち、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的なビジュアルを提供し、AIアバターが新しい機能を「証明書ビデオメーカー」ツールとして熱心に紹介します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

証明書レポートビデオメーカーの使い方

静的な証明書レポートを動的なビデオプレゼンテーションに簡単に変換し、AIパワードツールでインパクトと共有性を向上させます。

1
Step 1
テンプレートを選択
証明書レポートを迅速かつプロフェッショナルに提示するために、豊富なライブラリから適切なビデオテンプレートを選択します。
2
Step 2
コンテンツとブランディングをカスタマイズ
レポートの詳細、ビジュアルを追加し、ロゴや色を含む独自のブランドコントロールを組み込んで、統一感のあるプロフェッショナルなプレゼンテーションを作成します。
3
Step 3
ナレーションを生成
高度なナレーション生成を利用して、クリアで魅力的なナレーションを追加し、ビデオの音声を自然に聞こえるようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
作成を完成させ、さまざまなアスペクト比で証明書レポートビデオを簡単にエクスポートし、達成を強調するために希望するプラットフォームでシームレスに共有します。

使用例

パーソナライズされた成功レポートビデオ

パーソナライズされたビデオレポートと認識証明書を生成し、顧客の成果を効果的に祝福し、共有します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてパーソナライズされた証明書ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは高度なAIビデオ生成を使用して証明書ビデオを簡単に作成できます。直感的なプラットフォームを活用して、PDF証明書をリアルなAIアバターとパーソナライズされたメッセージを含む魅力的なビデオレポートに変換します。このプロセスにより、成果を効果的に認識するためのユニークなカスタマイズが可能です。

HeyGenでの証明書レポートビデオのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは証明書レポートビデオのための広範なカスタマイズを提供します。ドラッグ＆ドロップエディターを使用して、ロゴや色を含むブランドコントロールを組み込み、組織の美学に完全にマッチするさまざまなビデオテンプレートから選択できます。これにより、各パーソナルレポートビデオがブランドアイデンティティを反映します。

HeyGenは証明書ビデオの作成プロセスを簡素化しますか？

はい、HeyGenは高度なAI機能で証明書ビデオの作成を簡素化します。AIビデオジェネレーターを使用して、リアルなAIアバターとプロフェッショナルなナレーション生成を特徴とする魅力的なビデオプレゼンテーションにテキストを変換できます。さらに、自動字幕がすべての視聴者のアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。

HeyGenで作成した証明書ビデオを簡単にエクスポートして共有できますか？

もちろんです。HeyGenは完成した証明書ビデオのシームレスなエクスポートと共有オプションを提供します。直感的なビデオエディターを使用してビデオを完成させたら、さまざまなプラットフォームでの配信に適した形式で簡単にダウンロードできます。