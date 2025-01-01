企業向けアップデートを魅力的にするCEOレポートビデオメーカー

AIアバターを使用して、レポートの要約をプロフェッショナルで魅力的な動画に変換します。

60秒のプロフェッショナルなアップデート動画を作成し、社内従業員や主要な利害関係者向けの包括的なCEOビデオメーカー報告として提供します。AIアバターが四半期の結果を自信を持って親しみやすい声で伝え、効果的な企業コミュニケーションを実現します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、ブランドカラーとさりげないアニメーションを取り入れて主要な業績指標を強調します。HeyGenのAIアバターを活用して、パーソナライズされたインパクトのある配信を実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
潜在的なクライアントやパートナーを対象にした45秒のダイナミックなマーケティング動画を開発し、当社の革新的な精神とプロフェッショナルな動画を紹介します。ビジュアルの美学は現代的で魅力的であり、鮮やかなグラフィックとアップビートな背景音楽を使用し、スクリプトから生成された正確な字幕/キャプションでアクセシビリティとインパクトを確保します。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能により、シームレスなコンテンツ作成が可能です。
サンプルプロンプト2
最新のプロジェクト報告書の30秒のビジネスビデオメーカー要約を制作し、経営陣と投資家向けに当社の成果を強調します。ビジュアルプレゼンテーションはデータ駆動型で、明確なチャートとインフォグラフィックを使用し、プロフェッショナルなナレーションを通じて洗練された権威あるトーンを維持します。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、これらの報告書要約の高インパクトな概要を迅速に組み立てます。
サンプルプロンプト3
チームリーダーや部門長向けに、会社全体の新しいイニシアチブを紹介し、強力な企業コミュニケーションを強化する50秒のインスパイアリングな内部発表動画をデザインします。ビジュアルスタイルは協力的で高揚感があり、暖かいカラーパレットと希望に満ちたイメージを使用し、一貫したブランド管理を維持します。HeyGenのナレーション生成機能を使用して、全体のビデオのナラティブを効率的に作成し、一貫性のある魅力的なメッセージを提供します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

CEOレポートビデオメーカーの使い方

AIを活用して、エグゼクティブレポートを魅力的でプロフェッショナルな動画に簡単に変換し、視聴者を引き付け、企業コミュニケーションを強化します。

1
Step 1
レポートの要約を貼り付ける
エグゼクティブレポートのテキストや主要な要約をプラットフォームに貼り付けるだけで、AIがテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用してビデオスクリプトに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
多様なリアルなAIアバターから選び、企業レポートの魅力的なプレゼンターにします。
3
Step 3
ブランディングを適用する
会社のロゴ、ブランドカラー、その他のビジュアル要素を取り入れて、ブランディングコントロールを使用して動画をカスタマイズします。
4
Step 4
プロフェッショナルな動画をエクスポートする
高品質な企業動画を生成し、共有の準備を整え、すべてのコミュニケーションにプロフェッショナルな動画を提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

リーダーシップのビジョンと戦略を伝える

リーダーシップからの力強く、インスパイアリングなメッセージを直接届け、組織全体や投資家に対する整合性とモチベーションを促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなCEOレポート動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIを使用して、CEOレポートや企業コミュニケーションのための高品質でプロフェッショナルな動画を迅速に生成できます。複雑なレポートの要約を魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、ビジネスビデオメーカーの能力を向上させます。

HeyGenは企業動画のブランディングにどのようなクリエイティブコントロールを提供しますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、カラー、フォントを使用して動画をカスタマイズし、ブランドの一貫性を確保します。さまざまなビデオテンプレートとAIアバターを活用して、視聴者に響く魅力的なマーケティング動画を作成し、プロフェッショナルな外観を維持します。

HeyGenは企業コミュニケーションのためのテキスト・トゥ・ビデオとナレーションをサポートしていますか？

はい、HeyGenは強力なテキスト・トゥ・ビデオ機能を備えており、スクリプトをプロフェッショナルなナレーションに瞬時に変換できます。自動字幕/キャプションと直感的なビデオエディターと組み合わせて、インパクトのある企業コミュニケーション動画の制作を効率化します。

HeyGenはAIアバターを使用して魅力的なCEOレポート動画を作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenはリアルなAIアバターを活用して、CEOレポートやビジネスアップデートをプロフェッショナルで人間味のあるタッチで届けます。この革新的なAIビデオメーカー技術は、重要なメッセージを効果的に伝え、ブランドの存在感を高める魅力的な企業動画を作成するのに役立ちます。