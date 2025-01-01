エグゼクティブアップデートのためのNo.1 CEOメッセージビデオメーカー

魅力的なCEOビデオを作成し、AIアバターを活用して、印象的なビジュアルと本格的なプロフェッショナルな存在感でメッセージを届けましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の顧客や潜在的なクライアント向けに、60秒の魅力的なマーケティングビデオが必要です。ダイナミックでモダンな美学とアップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とし、カスタムビデオ作成の利点に焦点を当てます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、説得力のある物語を効率的に生成します。
サンプルプロンプト2
ステークホルダー、投資家、全従業員向けの2分間のCEOメッセージビデオを作成し、インスピレーションを与える洗練されたシネマティックな雰囲気を演出します。暖かい照明とプロフェッショナルなAIボイスを使用し、会社のブランドと全体的なビジョンを強化し、HeyGenのボイスオーバー生成の力を示します。
サンプルプロンプト3
新しいユーザー向けの45秒の簡潔な指導ビデオを制作し、明るくクリーンなビジュアルスタイルと親しみやすいAIボイスで、エンドツーエンドのビデオ生成プロセスを案内します。このビデオには、HeyGenの字幕/キャプションを含め、多様な視聴者のアクセシビリティと理解を向上させます。
step preview
プロンプトをコピー
step preview
作成ボックスに貼り付け
step preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

CEOメッセージビデオメーカーの使い方

AIアバターと強力なカスタマイズツールを使用して、プロフェッショナルで影響力のあるCEOメッセージビデオを作成します。明確かつスタイリッシュにエグゼクティブアップデートを届けましょう。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、CEOメッセージのスクリプトをエディターに貼り付けます。当プラットフォームは、スクリプトからのテキストビデオ技術を利用して、あなたの言葉をシームレスに具現化します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
CEOを視覚的に表現するために、多様なAIアバターから選択するか、カスタムデジタルスポークスパーソンを作成し、プロフェッショナルな画面上の存在感を確保します。
3
Step 3
ビジュアル要素を追加する
関連するビジュアルとブランディングを組み込んでビデオを強化します。カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを利用して、ビデオの美学を会社のアイデンティティに合わせます。
4
Step 4
エクスポートして共有する
CEOメッセージビデオが完成したら、簡単に高品質なコンテンツをエクスポートします。当プラットフォームは、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートをサポートしており、配信の準備が整います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

数分で魅力的なソーシャルメディアビデオとクリップを生成

.

ソーシャルメディアや内部チャンネルで迅速に配信するための簡潔で共有可能なCEOアップデートと発表を制作し、一貫したブランドボイスを維持します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてCEOメッセージビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して、プロフェッショナルなCEOメッセージビデオを作成する力を提供します。スクリプトを入力するだけで、従来のビデオ編集スキルを必要とせずに高品質なビデオを生成します。

HeyGenは企業コミュニケーションのためにAIアバターとブランディングをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはAIアバターとブランディング要素の広範なカスタマイズを提供し、企業コミュニケーションビデオが会社のアイデンティティに完全に一致するようにします。カスタムAIスポークスパーソンとカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、すべてのプロフェッショナルエグゼクティブアップデートで一貫性を保つことができます。

HeyGenによるAI生成ビデオの品質はどのようなものですか？

HeyGenのAIビデオメーカーは、エンドツーエンドのビデオ生成プロセスを通じて高品質なビデオコンテンツを提供します。プラットフォームは、リアルなAIボイス、魅力的なビジュアル、自動字幕/キャプションを備えたプロフェッショナルグレードの出力を保証し、数分でビデオを生成できます。

HeyGenを使用してCEOビデオを作成するのに、事前のビデオ編集経験は必要ですか？

いいえ、HeyGenでCEOビデオを作成するのに事前のビデオ編集経験は必要ありません。直感的なテキストベースのエディターとAIビデオ作成プラットフォームにより、誰でもプロフェッショナルなコンテンツを制作でき、ビデオ制作のコストと複雑さを大幅に削減します。