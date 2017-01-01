CEO発表ビデオメーカー：プロフェッショナルなメッセージを迅速に
高度なテキスト・トゥ・ビデオを使用して、メッセージを高インパクトのCEO発表ビデオに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
潜在的なクライアントをターゲットにした、45秒の魅力的なプロフェッショナルビデオを制作し、主要な製品のローンチを強調します。ビデオは洗練されたダイナミックなビジュアルスタイルで、魅力的なアニメーションとエネルギッシュで自信に満ちたナレーションが補完します。HeyGenのAIアバターを活用して、一貫したブランドのスポークスパーソンでメッセージを伝え、マーケティングビデオを際立たせます。
会社のマイルストーンを祝うために、ソーシャルメディアのフォロワー向けに30秒の魅力的な発表ビデオを開発します。このビデオは、活気に満ちたモーショングラフィックスと明るくフレンドリーなバックグラウンドミュージックトラックを備えた、魅力的で視覚的に豊かなスタイルが必要です。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、この見事なビデオを簡単に作成し、すぐに洗練された外観を実現します。
新入社員のオンボーディングを目的とした、会社の価値観を概説する90秒の情報豊かなCEOメッセージビデオをデザインします。ビジュアルスタイルは歓迎的でブランド化されており、読みやすいテキストが明確に表示され、落ち着いた安心感のあるAIボイスで届けられます。HeyGenを使用して正確な字幕を自動生成し、重要なトレーニングビデオのリーチを拡大し、完全なアクセシビリティを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなCEO発表ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは高度なAIビデオ技術を使用して、プロフェッショナルなCEO発表ビデオを簡単に作成できるようにします。カスタマイズ可能なビデオテンプレートから始めて、スクリプトを追加し、HeyGenのAIアバターが説得力のあるバーチャルスポークスパーソンビデオを生成し、メッセージを見逃さないようにします。
HeyGenが企業コミュニケーションのための効果的なAIビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenはテキストを迅速かつ効率的にプロフェッショナルなビデオに変換することで、企業コミュニケーションを合理化します。AIアバター、テキスト・トゥ・ビデオ機能、カスタマイズ可能なビデオテンプレートなどの機能を備えており、高品質なマーケティングビデオや社内発表を簡単に制作できます。
HeyGenビデオでブランディングやビジュアル要素をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴやブランドカラーをビデオに組み込むことができます。テキストアニメーション、ストック映像、バックグラウンドミュージックを使用してビデオ要素をカスタマイズし、企業ビデオがブランドに合った輝きを放つようにします。
HeyGenはどのようにしてスクリプトをダイナミックなビデオに変換しますか？
HeyGenの革新的なテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用すると、AIボイスとリアルなAIアバターを使用して、任意のスクリプトをダイナミックなビデオに変換できます。希望のテキストを入力し、アバターとボイスを選択するだけで、HeyGenがビデオ作成プロセスを処理し、プロフェッショナルなビデオメッセージを簡単に制作できます。