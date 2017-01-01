CEO発表ビデオジェネレーター：影響力のある更新を作成
リアルなAIアバターを使用して、説得力のある企業発表ビデオを制作し、経営陣の更新をプロフェッショナルかつ効率的に届けます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
株主と上級管理職を対象に、会社の第3四半期の業績と今後の戦略的な方向転換を詳述する、簡潔な45秒の経営陣の更新ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、重要な指標を強調するために控えめなグラフィカルオーバーレイを組み込み、音声は真剣でありながら楽観的なトーンを維持し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、この企業発表ビデオの正確なメッセージングを確保します。
全従業員を対象にした新しい会社全体のウェルネスイニシアチブを発表する、魅力的な30秒の社内ビデオメッセージを開発してください。この企業コミュニケーション作品は、親しみやすくアプローチしやすいビジュアルスタイルを採用し、元気づける背景音楽を使用して、アクセスしやすく励みになるものとし、HeyGenのテンプレートとシーンをフル活用して制作を効率化し、ブランドの一貫性を確保します。
最近の市場動向や顧客および外部関係者への迅速な発表に対応する、明確な20秒の外部更新を想像してください。このビデオは、企業のアイデンティティを維持するためにブランド化された背景を必要とし、HeyGenのボイスオーバー生成を通じて生成された落ち着いたが断固とした声を特徴とし、AIボイスを利用してすべてのコミュニケーションで一貫したトーンを確保し、明確にメッセージを伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてCEO発表ビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなCEO発表ビデオや企業発表ビデオを比類のない簡単さで作成する力を提供します。私たちのAIビデオジェネレーターは、リアルなAIアバターとAIボイスを使用して、あなたのスクリプトを高品質なビデオに変換し、企業コミュニケーションを大幅に効率化します。
HeyGenは企業発表ビデオにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？
HeyGenは、企業発表ビデオが会社のアイデンティティに完全に一致するように、広範なブランディングコントロールを提供します。カスタマイズ可能なビデオテンプレートを利用し、ロゴやブランドカラーを統合し、豊富なストックビデオライブラリから選択して、一貫した高品質なビデオ出力を維持できます。
HeyGenはスクリプトから直接発表ビデオを生成できますか？
はい、HeyGenはスクリプトを直接魅力的なビデオコンテンツに変換する発表ビデオジェネレーターとして優れています。私たちの高度なテキスト-to-ビデオAI機能は、AIボイスと自動生成された字幕を備えたプロフェッショナルなビデオを自動的に生成し、制作時間を大幅に節約します。
HeyGenはどのような企業コミュニケーションをAIビデオで強化できますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、経営陣の更新、社内ビデオメッセージ、トレーニングコンテンツなど、さまざまな企業コミュニケーションニーズに最適です。高度なAI機能を活用して、視聴者に響く魅力的で一貫したビデオコミュニケーションを作成するのに役立ちます。