CEO発表ジェネレーター: 効果的なビデオを作成

高度なAIアバターを使用して、魅力的な企業発表ビデオを迅速に生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
全社員向けの45秒の社内コミュニケーションビデオを開発し、重要な『企業アップデート』を共有します。ビジュアルスタイルは温かく、魅力的でプロフェッショナルであり、会社のブランディングをさりげなく取り入れます。落ち着いたが権威ある声でメッセージを伝え、柔らかくモチベーショナルなバックグラウンドミュージックがサポートします。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して洗練された外観を実現します。
サンプルプロンプト2
新入社員向けに『CEO発表ジェネレーター』からの60秒の歓迎ビデオを制作し、『新入社員発表』を強調します。ビジュアルの美学はフレンドリーでプロフェッショナルかつ歓迎的であり、多様なAIアバターをフィーチャーし、包括性を伝えます。メッセージは明瞭で、明確で安心感のあるAIボイスによって届けられ、自動生成された字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト3
投資家や主要なステークホルダー向けに、会社の戦略的ビジョンを概説し、『生成AI』におけるリーダーシップを強調する30秒のエグゼクティブアップデートビデオをデザインします。ビジュアルスタイルは権威あるハイテクであり、メディアライブラリ/ストックサポートからの抽象的なグラフィックスとデータビジュアライゼーションを利用します。自信に満ちた説得力のあるAIボイスがメッセージを伝え、最小限で未来的なバックグラウンドスコアが伴い、アスペクト比のリサイズとエクスポートでプラットフォーム全体で最適な視聴を確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

CEO発表ジェネレーターの使い方

AIアバターとパーソナライズされたブランディングを使用して、プロフェッショナルな企業発表ビデオを簡単に作成し、チームやステークホルダーに重要なアップデートを効果的に伝えます。

1
Step 1
発表ビデオを作成
スクリプトを入力して、スクリプトからのテキストビデオ機能を活用し、企業発表ビデオのためのダイナミックなビデオに変換します。
2
Step 2
AIアバターとボイスを選択
多様なAIアバターのコレクションから、完璧なプレゼンターと適切な声を選び、メッセージを本物らしく届けます。
3
Step 3
ブランディングと詳細をカスタマイズ
ロゴや色を含む包括的なブランディングコントロールを使用して、ブランドの独自性を適用し、一貫性とプロフェッショナルな外観を確保します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたビデオを作成し、効果的な社内コミュニケーションを実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

エグゼクティブアップデートのための社内コミュニケーションを強化

AI生成ビデオを使用して、重要なエグゼクティブアップデートや会社の取り組みを明確に伝え、社員の理解とエンゲージメントを向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな企業発表ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、幅広いビデオテンプレートとカスタマイズ可能なオプションを提供し、ユーザーが広範なデザイン経験なしで効果的な企業発表ビデオを簡単に作成できるようにします。ブランドの独自性を維持するために、あらゆる側面をパーソナライズできます。

HeyGenはエグゼクティブアップデートのためにリアルなAIアバターを生成できますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターを備えており、エグゼクティブアップデートを本物の表情とジェスチャーで届けることができます。スクリプトからのテキストビデオを入力するだけで、HeyGenがそれをリアルなAIボイスで魅力的なビデオに変換します。

社内コミュニケーション発表のためのブランディングコントロールはどのように利用できますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、特定の色、フォントをすべての社内コミュニケーションおよび企業コミュニケーションビデオに統合できます。これにより、生成されるすべての発表が一貫性を持ち、プロフェッショナルなものになります。

HeyGenはCEO発表ビデオや製品発表の作成に適していますか？

もちろんです。HeyGenは高品質なCEO発表ビデオやダイナミックな製品発表を制作するための理想的なAIビデオジェネレーターです。その直感的なプラットフォームは、視聴者を魅了する強力な企業発表ビデオの作成を簡素化します。