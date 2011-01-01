セレブリティのファン向けに、AIアバターが特別なアップデートを伝える30秒のパーソナライズされたビデオメッセージを作成してください。ビジュアルスタイルはモダンで魅力的であり、クリーンで明るい美学を持ちながら、HeyGenのオフボイス生成機能を使用して生成されたプロフェッショナルでフレンドリーなナレーションを特徴としています。これは、「セレブリティのアップデートビデオクリエーター」の概念を「パーソナライズされたビデオ」に効果的に活用しています。

ビデオを生成する