あなたはバイラルコンテンツのための究極のセレブリティアップデートビデオクリエイターです

スクリプトからテキストをビデオに変換する機能を使って、努力なしにセレブリティのパーソナライズされたビデオメッセージを作成し、簡単にバイラルコンテンツを生成します。

セレブリティのファン向けに、AIアバターが特別なアップデートを伝える30秒のパーソナライズされたビデオメッセージを作成してください。ビジュアルスタイルはモダンで魅力的であり、クリーンで明るい美学を持ちながら、HeyGenのオフボイス生成機能を使用して生成されたプロフェッショナルでフレンドリーなナレーションを特徴としています。これは、「セレブリティのアップデートビデオクリエーター」の概念を「パーソナライズされたビデオ」に効果的に活用しています。

クリエイティブ・モーター

機材なし。カットなし。ただあなたのAIビデオエージェントが働いている

エージェントは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。

ネイティブビデオの作成

エンドツーエンドのビデオ生成

構造と目的を持って建てられた

レビュー

セレブリティアップデート動画クリエーターの仕組み

AIを活用して、ソーシャルネットワークでの挨拶やお祝い、ユニークなコンテンツに最適な、魅力的なセレブリティのパーソナライズされたビデオメッセージを簡単に作成できます。

1
Step 1
バーチャルセレブを選んでください
仮想セレブを表現するための人工知能アバターの幅広い選択肢から選んでください。これがあなたのパーソナライズされたビデオメッセージを作成するための最初のステップです。
2
Step 2
あなたのカスタムスクリプトを貼り付けてください
スクリプトエディタに直接希望のメッセージを入力してください。プラットフォームのテキストからビデオへの機能は、選択したセレブリティの自然な音声のボイスオーバーにテキストを変換します。
3
Step 3
視覚的な改善を加える
魅力的なバックグラウンドミュージック、Bロール映像、またはメディアライブラリ/ストックサポートからの他のビジュアル要素を統合して、あなたのセレブリティビデオを強化してください。
4
Step 4
動画を生成してエクスポートしましょう
作成に満足したら、高品質のセレブリティ動画を生成しましょう。アスペクト比のリサイズやエクスポートを簡単に使用して、あなたのすべてのプラットフォームで共有してください。

ユースケース

HeyGenは、最高品質のAIビデオジェネレーターで、簡単に最新のセレブリティビデオを作成することができます。セレブリティのパーソナライズされたビデオメッセージや、ソーシャルメディアで視聴者を魅了するための魅力的なコンテンツを簡単に作成しましょう。

セレブリティのパーソナライズされたビデオメッセージを作成する

よくある質問

HeyGenがどのようにして私にセレブのパーソナライズされたビデオメッセージを作成するのを助けることができますか？

HeyGenでは、AIビデオ生成技術を使用して、セレブリティのパーソナライズされたビデオメッセージを作成することができます。単にあなたのカスタムスクリプトを入力し、HeyGenのAIアバターが自然な声であなたのメッセージを届けます。これにより、各セレブリティのビデオはユニークで魅力的になります。

HeyGenは、AIの画像からビデオへの機能を使って、努力なしでバイラルコンテンツを生成するのを助けることができますか？

はい、HeyGenの革新的なAIツールを使用して画像をビデオに変換することで、静止画をダイナミックで魅力的なビデオコンテンツに変えることができます。この強力な機能は、カスタマイズされたスクリプトとAIアバターと組み合わせることで、ソーシャルメディア向けのバイラルコンテンツを簡単かつ効果的に作成することができます。

HeyGenがカスタマイズされたスクリプトビデオと自然な声を作成するために提供する特徴は何ですか？

HeyGenでは、カスタマイズされたスクリプトビデオを作成するための強力なAIツールを提供しており、AIアバターに自然な声の幅広い選択を提供しています。メッセージを入力するだけで、私たちのシステムはリアルなボーカル配信を備えた高品質のビデオを生成し、ビデオ作成が正確でインパクトのあるものになるようにします。

HeyGenはさまざまなセレブリティのアップデートビデオを作成するためのツールを提供していますか？

間違いなく、HeyGenはセレブの最新情報ビデオを作成するための強力なツールであり、多様な有名人のビデオを制作するための多目的なツールを装備しています。パーソナライズされた挨拶ビデオや魅力的なカスタムメッセージを探している場合でも、HeyGenのAIアバターや適応性のあるテンプレートが魅力的なコンテンツ作成を容易にします。