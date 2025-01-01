セレブニュースビデオメーカー: AIでバイラルコンテンツを作成

高度なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ技術を使用して、スクリプトを魅力的なセレブニュースビデオに簡単に変換します。

エンターテインメント愛好家をターゲットにした、最新のレッドカーペットファッションのトレンドを解説する30秒のダイナミックなセレブニュースビデオメーカーセグメントを作成してください。ビジュアルスタイルは光沢があり、エネルギッシュで、モダンなサウンドトラックを使用し、HeyGenのAIアバターを活用してニュースを華やかに伝えます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
シンプルなスクリプトをセレブゴシップのアップデートに変える45秒の魅力的なビデオを制作し、バイラルコンテンツを求めるソーシャルメディアコンテンツクリエイターを対象とします。このビデオは、クイックカットのビジュアルスタイル、人気のあるバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を示して、ストーリーを瞬時に生き生きとさせます。
サンプルプロンプト2
バイラルコンテンツクリエイターを目指す人々のために設計された、スターの最近の慈善活動を掘り下げる60秒の詳細なセレブ暴露を開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルはインスピレーションを与え、心を高揚させるものであり、HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートからのさまざまなクリップと画像を組み込んで、重要なポイントを示します。
サンプルプロンプト3
デジタルニュース出版社に最適な、主要な映画キャスティング発表を報告する25秒の簡潔なエンターテインメントニュース速報を生成してください。トーンは権威がありながらもエキサイティングで、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成された明確で人間らしいナレーションと、鮮明なニュースティッカービジュアルを特徴とします。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

セレブニュースビデオメーカーの使い方

AIを使ってスクリプトを魅力的なビジュアルストーリーに変換し、リアルなAIアバターとダイナミックなエフェクトでセレブニュースビデオを迅速かつ簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、セレブニュースのスクリプトをエディターに貼り付けます。AIニュースビデオジェネレーターがテキストを分析し、魅力的なビジュアルプレゼンテーションの準備をします。
2
Step 2
AIアバターを選択する
リアルな表情と動きを持つ多様なAIアバターからニュースアンカーを選びます。各アバターがスクリプトを生き生きとさせます。
3
Step 3
ビジュアルをカスタマイズする
広範なメディアライブラリから要素を追加してビデオを強化します。バックグラウンドミュージック、オーバーレイ、ダイナミックなテキストアニメーションを追加して、魅力的なバイラルコンテンツを作成します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートする
満足したら、完成したセレブニュースビデオをさまざまなアスペクト比でエクスポートし、すべてのソーシャルメディアプラットフォームでシームレスに共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロモーションコンテンツを作成

.

新しい視聴者を引き付け、セレブニュースオーディエンスを拡大するために、数分で高インパクトのビデオ広告とプロモーションを開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIセレブニュースビデオメーカーとしてどのように機能しますか？

HeyGenは、魅力的なセレブニュースビデオを簡単に作成する力を提供します。高度なAIビデオジェネレーターを利用して、スクリプトからテキスト-to-ビデオに変換し、リアルなAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを組み込んでプロフェッショナルなコンテンツを作成します。

HeyGenでAIアバターとビデオコンテンツのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは、ビデオとAIアバターの広範なカスタマイズを提供します。ブランドコントロールでビデオコンテンツをパーソナライズし、広範なメディアライブラリを活用し、エンドツーエンドのビデオ生成のための高度なツールを使用して、メッセージをユニークに表現します。

HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けにプロフェッショナルなAIニュースビデオを作成できますか？

もちろんです。HeyGenはAIニュースビデオジェネレーターとして優れており、テキストを簡単にニュースビデオに変換できます。AIニュースアンカーと多様なAIボイスを特徴とする魅力的なコンテンツを生成し、ソーシャルメディアやあらゆる速報ニュースのカバレッジに最適です。

HeyGenは効率的なビデオ制作のためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、効率的なビデオ制作のための強力な機能を提供しています。プロンプトネイティブのビデオ作成とスクリプトからのシームレスなテキスト-to-ビデオ機能を含みます。このエンドツーエンドのビデオ生成プラットフォームは、プロフェッショナルなコンテンツを迅速に制作するのに役立ちます。