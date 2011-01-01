HeyGenでは、人工知能を使用してセレブのアバターとボイスオーバーを生成することで、ユニークな誕生日ビデオを作成することができます。セレブの声でパーソナライズされたメッセージを作成し、贈り物のビデオを本当に特別なものにすることができます。