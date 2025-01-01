セレブレーションタイムラインビデオメーカー：あなたのストーリーを作成
多様なテンプレートとシーンを活用して、記念日やマイルストーンのビデオを簡単に作成し、完璧なストーリーテリングを実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
個人的なタッチを加えるために、HeyGenのタイムラインビデオ機能を使用して、あなたの大切な人や親しい家族に捧げる心温まる30秒の記念日ビデオをデザインしましょう。メディアライブラリから大切な写真や短いビデオクリップを組み合わせ、柔らかい色合いとエレガントなテキストアニメーションを用いたノスタルジックなビジュアルスタイルに仕上げ、特別な瞬間を記録するためのパーソナライズされた字幕/キャプションで強化します。
HeyGenの強力なビデオメーカーを使って、スタートアップのコンセプトから成功したローンチまでの旅を詳細に描いたダイナミックな60秒のタイムラインビデオを想像してみてください。潜在的な投資家や業界の仲間を対象に、活気あるグラフィックと製品ショーケースを備えたモダンで革新的なビジュアルスタイルを提示し、スクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して生き生きとしたスクリプトで駆動します。
子供の初めての年を祝うための45秒のマイルストーンビデオを制作してみませんか？祖父母や親戚と共有するのに最適です。HeyGenのタイムラインビデオ機能を活用して、かわいらしいホームビデオや写真を利用可能なテンプレートとシーンを使って遊び心のあるカラフルなスクラップブックスタイルの物語にまとめ、楽しい音楽と愛情あふれる親のボイスオーバー生成で成長を語ります。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてセレブレーションタイムラインビデオの作成を簡単にしますか？
HeyGenの使いやすいインターフェースとドラッグ＆ドロップエディターを使用すると、素晴らしいセレブレーションタイムラインビデオを簡単に作成できます。多様なビデオテンプレートを使用して、特別な機会を記念するために写真やビデオを簡単に組み合わせることができます。
HeyGenは記念日やマイルストーンビデオのカスタマイズオプションをどのように提供しますか？
HeyGenは、記念日やマイルストーンビデオのための広範なカスタマイズを提供し、カスタムテキストと色、ダイナミックなテキストアニメーション、そしてムードを完璧に捉えるための幅広い音楽を使用して、セレブレーションタイムラインビデオをパーソナライズすることができます。
HeyGenはソーシャルメディアビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？
AIビデオメーカーとして、HeyGenは魅力的なソーシャルメディアビデオの作成を効率化します。AIビデオスクリプトをコンテンツに利用し、テキストからスピーチへの変換でボイスオーバーを作成し、自動字幕生成機能を備えた強力なビデオエディターでプロフェッショナルなビデオを効率的に制作できます。
HeyGenはシンプルなタイムラインを超えたクリエイティブなビデオ制作をどのようにサポートしますか？
多用途なビデオメーカーとして、HeyGenは多様なクリエイティブ制作を可能にします。ビデオクリップを収集して組み合わせ、ダイナミックなスライドショーを作成し、AIアバターを統合することもできます。さらに、スクリプトからのテキストからビデオへの変換やボイスオーバー生成を活用して革新的なコンテンツを作成できます。