HeyGenプラットフォームを利用して、家族が愛する人を称えるための45秒間の感動的なライフセレブレーションビデオをデザインしてください。このビデオメーカーは、温かくノスタルジックなビジュアルスタイルで、思い出の写真が優しくフェードイン・アウトし、心地よいバックグラウンドミュージックが流れるようにします。この心のこもったトリビュートビデオは、平和と追憶を呼び起こし、HeyGenの充実した「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、シームレスに写真を統合することができます。

