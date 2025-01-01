ライフセレブレーションビデオメーカー：心のこもったトリビュートを作成

オンラインビデオメーカーを使用して、写真とメディアライブラリサポートでライフセレブレーションビデオを強化し、記憶に残るトリビュートを簡単に作成します。

HeyGenプラットフォームを利用して、家族が愛する人を称えるための45秒間の感動的なライフセレブレーションビデオをデザインしてください。このビデオメーカーは、温かくノスタルジックなビジュアルスタイルで、思い出の写真が優しくフェードイン・アウトし、心地よいバックグラウンドミュージックが流れるようにします。この心のこもったトリビュートビデオは、平和と追憶を呼び起こし、HeyGenの充実した「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、シームレスに写真を統合することができます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HeyGenを活用して、友人や家族が愛する人を驚かせるための30秒間の誕生日トリビュートビデオを想像してください。このビデオスライドショーは、活気に満ちたエネルギッシュなもので、カジュアルな写真や短いクリップをアップビートで祝祭的な音楽と組み合わせ、ソーシャルメディアでの共有に最適です。HeyGenの魅力的な「テンプレート＆シーン」を使って、洗練されたエキサイティングなプレゼンテーションを簡単に作成しましょう。
サンプルプロンプト2
HeyGenを利用して、特別な人を思い出すための敬意と優雅さを持った60秒間のメモリアルビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは落ち着いて敬虔で、柔らかな自然光や控えめなアニメーションを取り入れ、穏やかで反省的な音楽を背景にします。HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を使って、家族のメンバーが短い愛情のこもったメッセージを共有することで、個人的なタッチを加えることができます。
サンプルプロンプト3
感謝の気持ちを持つ観客に向けて、重要な人生の出来事や成果を紹介するための45秒間のパーソナライズされたトリビュートビデオを制作してください。HeyGenの洗練されたビデオテンプレートを選び、個人的なストーリーやビジュアルを現代的でインスパイアリングな音楽に合わせて組み込みます。HeyGenの「字幕/キャプション」を活用して、物語全体の明確さとインパクトを高め、重要な瞬間を強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ライフセレブレーションビデオメーカーの使い方

心のこもったトリビュートビデオを簡単に作成し、大切な思い出を感動的なビジュアルストーリーに変えて愛する人と共有します。

1
Step 1
スタート地点を選ぶ
心のこもったトリビュートをすぐに始めるためにデザインされたさまざまなビデオテンプレートから選択します。
2
Step 2
大切な思い出をアップロード
デバイスから写真やビデオクリップをメディアライブラリに簡単にアップロードして、ライフセレブレーションをパーソナライズします。
3
Step 3
トリビュートをカスタマイズ
テキスト、トランジションを追加し、ビデオに音楽を加えて、完璧な感情的共鳴を持たせます。
4
Step 4
ストーリーをエクスポートして共有
ビデオを完成させ、希望のアスペクト比を選び、ソーシャルメディアでの共有のために簡単に共有して、愛する人を称えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIで人生の物語を保存

AIビデオツールを活用して、写真やビデオを感動的なライフセレブレーションストーリーに変え、そのユニークな旅を美しく称えます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして感動的なライフセレブレーションビデオを作成する手助けをしてくれますか？

HeyGenは直感的なツールとプロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートを提供し、意味のあるトリビュートビデオを簡単に作成する手助けをします。写真、ビデオ、個別のメッセージを組み合わせて、愛する人の記憶を称えるインパクトのあるビデオスライドショーを作成できます。

HeyGenはメモリアルビデオのカスタマイズオプションをどのように提供していますか？

HeyGenのドラッグ＆ドロップビデオメーカーを使用すると、音楽、画像、テキストを追加してビデオを完全にカスタマイズできます。AIビデオツールを活用してボイスオーバーを生成したり、ビジュアル要素を洗練させたりすることで、メモリアルビデオが本当にユニークであなたのビジョンを反映するものになります。

HeyGenはトリビュートビデオの作成にAIを組み込むことができますか？

はい、HeyGenは強力なAI機能を統合してトリビュートビデオの作成を強化します。スクリプトからのテキストをビデオに変換したり、録音せずに個人的なタッチを加えるためのボイスオーバーを生成したりすることができ、感動的なビデオを作成するプロセスをさらに簡単にします。

HeyGenは葬儀ビデオの共有に適したオンラインビデオメーカーですか？

HeyGenは簡単にビデオを作成し、エクスポートできるオンラインビデオメーカーです。葬儀ビデオが完成したら、さまざまなアスペクト比で簡単にダウンロードでき、ソーシャルメディアでのシームレスな共有やサービス中のプレゼンテーションに備えることができます。