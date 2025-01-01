お祝い機能ビデオメーカー: 喜びのビデオを作成
直感的なテンプレートとシーンを使用して、特別な瞬間を生き生きとさせる記憶に残るお祝いビデオを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
カップルや親しい人々のための45秒の心温まる記念日祝いビデオを制作し、彼らの共に歩んできた旅を振り返ります。ビジュアルスタイルは暖かくノスタルジックで、柔らかな照明とエレガントなトランジションを使用し、穏やかなインストゥルメンタルスコアが補完します。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、個人の写真を美しい補足映像で豊かにし、深くカスタマイズされた感動的なビデオを作成します。
卒業生、その家族、友人を対象にした60秒のインスパイアリングな卒業回顧ビデオを生成し、彼らの成果と未来の抱負を祝います。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルでありながら感情的で、スムーズなトランジションとインパクトのある引用を特徴とし、モチベーショナルなシネマティックサウンドトラックが下支えします。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を活用して、力強く個性的なナレーションを追加し、視聴者をマイルストーンと成功へと導きます。
一般的なソーシャルメディアの観客を対象にした30秒のプロモーションビデオを、祝賀テンプレートを使用して開発し、今後の祝祭イベントを宣伝します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでモダンであり、大胆なグラフィックスと高速編集を取り入れ、トレンディなエレクトロニックミュージックトラックに設定します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、イベントの詳細を簡単に魅力的で目を引くビデオに変換し、そのクリエイティブエンジンによって強化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のお祝いビデオを向上させますか？
HeyGenはAI駆動のクリエイティブエンジンを使用して、素晴らしいお祝いビデオを作成する力を与えます。カスタマイズ可能なお祝いテンプレートとドラッグ＆ドロップインターフェースを活用して、ビジョンを簡単に実現します。
HeyGenはユニークなビデオ招待状のためのAI機能を提供していますか？
はい、HeyGenはAIアバターを含む高度なAI機能を統合しており、ユニークなビデオ招待状やトリビュートビデオを作成するのに役立ちます。このクリエイティブエンジンは、プロンプトネイティブなビデオ作成を可能にし、アイデアを個性的なメッセージに変換します。
クリエイティブなビデオプロジェクトのためのカスタマイズオプションは何がありますか？
HeyGenは、広範なメディアライブラリと音楽ライブラリを含む、クリエイティブプロジェクトのための豊富なカスタマイズオプションを提供します。テキストアニメーションやローワーサード＆タイトルを追加して、真にユニークなお祝いビデオを作成できます。
HeyGenは私のお祝いビデオをソーシャルメディア向けに最適化するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームでお祝いビデオを簡単に最適化して共有することを可能にします。異なるチャンネルに合わせてアスペクト比を調整し、クリエイティブコンテンツがどこでも完璧に見えるようにします。