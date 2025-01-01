啓発ビデオメーカー: 効果的なキャンペーンを作成

寄付とアドボカシーを促す魅力的なビジュアルストーリーを作成。HeyGenのAIアバターを活用して本物のつながりを築きましょう。

HeyGenのAIアバターを使用して、希望のメッセージを力強く伝える45秒の資金調達ビデオを作成し、心に響くオーケストラのスコアと温かく招かれるビジュアルで強い感情的な影響を与え、子供の福祉のための即時寄付を促進します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、若者向けの30秒のアドボカシービデオをソーシャルメディアで展開し、大胆なグラフィック、速いカット、緊急で魅力的なナレーションを使用して環境保護についてのストーリーを視覚的に伝えます。
サンプルプロンプト2
HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを利用して、コミュニティリーダーや意思決定者向けの60秒の啓発ビデオを制作し、複雑な問題を明確でプロフェッショナルなビジュアルと権威あるナレーションで提示し、地域の政策変更を促す具体的な行動を喚起します。
サンプルプロンプト3
HeyGenの字幕/キャプションを使用して、ボランティアや小規模非営利団体を鼓舞する30秒のチャリティービデオを作成し、個人的な成功ストーリーに焦点を当て、温かく本物のビジュアルと親しみやすく励ましの声で、AIビデオメーカーとしての利便性を強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

啓発ビデオメーカーの使い方

AIを活用して魅力的な啓発ビデオを作成し、メッセージを効果的なビジュアルストーリーに変えて、観客を引き付け、ミッションへのサポートを促進します。

1
Step 1
スクリプトを作成
メッセージの作成から始めましょう。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、書かれたコンテンツをダイナミックなビデオナラティブにシームレスに変換し、観客に響くようにします。
2
Step 2
ビジュアル要素を選択
さまざまなテンプレートやシーンから選んでストーリーを強化します。プロフェッショナルなAIアバターを取り入れて、メッセージを本物らしく視覚的に魅力的に伝え、あなたの目的を生き生きとさせます。
3
Step 3
ナレーションとキャプションを追加
プロフェッショナルなナレーションを生成したり、自動生成キャプションを追加して、エンゲージメントとアクセス性を高めます。これにより、メッセージが感情的な影響を持ち、聴覚障害者を含む幅広い観客に届くことを保証します。
4
Step 4
エクスポートと共有
アスペクト比を最適化し、さまざまなプラットフォーム向けにビデオをエクスポートして最終化します。強力な啓発ビデオをソーシャルメディアで簡単に共有し、行動を促し、目的へのサポートを集めましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高パフォーマンスのアドボカシー広告を作成

目的を促進し、寄付を促し、アウトリーチを拡大する効果的なビデオ広告を数分で作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私の啓発ビデオのビジュアルストーリーテリングを強化できますか？

HeyGenは、強力なビジュアルストーリーテリングを用いて魅力的な啓発ビデオを作成する力を与えます。カスタマイズ可能なテンプレート、リアルなAIアバター、ダイナミックなナレーションを活用して、メッセージを伝え、感情的な影響を与え、効果的に寄付を促進します。

HeyGenが資金調達キャンペーンに効果的なAIビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、先進的なAIビデオメーカー機能を通じて、効果的な資金調達ビデオの作成を簡素化します。スクリプトからエンドツーエンドのビデオ生成まで、AIアバター、ナレーション、自動生成キャプションを使用して、行動喚起が潜在的な寄付者に響くようにコンテンツを簡単に制作できます。

HeyGenは、広範な編集スキルがなくても、私のチャリティーがプロフェッショナルなアドボカシービデオを作成するのを助けることができますか？

はい、HeyGenは、チャリティービデオメーカーに最適な直感的なオンラインビデオエディターを提供し、プロフェッショナルなアドボカシービデオを簡単に制作できます。すぐに使えるテンプレート、包括的なメディアライブラリ、ブランド管理を活用して、広範な技術的専門知識を必要とせずに、一貫したメッセージとブランドアイデンティティを維持します。

HeyGenは、ソーシャルメディアでの啓発コンテンツの共有をどのように支援しますか？

HeyGenは、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに啓発ビデオを準備するのを簡素化します。AIビデオメーカー機能には、アスペクト比のリサイズや自動字幕が含まれており、メッセージがすべてのチャネルでのエンゲージメントに最適化され、アクセス可能であることを保証します。