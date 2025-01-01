高級ケータリングサービスのための30秒のプロモーションビデオを作成し、企業クライアントやイベントプランナーをターゲットにします。ビジュアルスタイルはエレガントで洗練され、美しく盛り付けられた料理と完璧なサービスを紹介し、温かくプロフェッショナルなAIのナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、このインパクトのあるケータリング広告のナラティブを簡単に生成します。

