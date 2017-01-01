新しいコレクションをソーシャルメディアで紹介したいeコマースブランド向けに、活気ある30秒の製品動画を作成してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く、ダイナミックで、さまざまな製品写真の間を素早く切り替え、現代的でアップビートなサウンドトラックを使用します。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、見事なビジュアルをシームレスに統合し、カタログビデオメーカーの体験を向上させ、オンラインショッピング客のターゲットオーディエンスから即座に注目を集めましょう。

