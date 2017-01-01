カタログビデオメーカー: 魅力的な製品動画を作成

強力なAIアバターを使用して、eコマースやソーシャルメディア向けの魅力的な製品動画をこれまで以上に迅速に制作します。

新しいコレクションをソーシャルメディアで紹介したいeコマースブランド向けに、活気ある30秒の製品動画を作成してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く、ダイナミックで、さまざまな製品写真の間を素早く切り替え、現代的でアップビートなサウンドトラックを使用します。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、見事なビジュアルをシームレスに統合し、カタログビデオメーカーの体験を向上させ、オンラインショッピング客のターゲットオーディエンスから即座に注目を集めましょう。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
技術愛好家や潜在的な投資家をターゲットにした45秒のプロフェッショナルな製品デモ動画を想像してください。AIアバターが新しいガジェットの革新的な機能を明確に説明します。動画のビジュアルスタイルは洗練されており、ハイテクで、鮮明なグラフィックスとスクリプトから直接生成された洗練されたナレーションを組み込んでいます。HeyGenの高度なAIアバターを活用して、複雑な製品の詳細を魅力的でアクセスしやすい方法で提示し、説得力のある製品動画を作成するリーダーとしてブランドを確立しましょう。
サンプルプロンプト2
トレンドを追い求める若者を対象にしたファッションブランドのための視覚的に印象的な60秒のビデオ広告を開発し、ユニークな製品カスタマイズオプションを強調します。ビジュアルとオーディオのスタイルは大胆で芸術的であり、ダイナミックなモーショングラフィックス、トレンディな音楽、ブランドの美学を反映したカスタムブランディング要素を特徴としています。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームに完璧に合わせたビデオを作成し、目立ち、目の肥えたオーディエンスに共鳴する製品動画を簡単に作成できる方法を示しましょう。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナー向けに、新しいサービスや製品カタログを明確かつ簡単に紹介するための30秒の説明動画を作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダン、かつ理解しやすく、アニメーションテキストとシンプルなグラフィックスを使用し、情報豊かで親しみやすいナレーションを組み合わせます。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を実装して、プロフェッショナルなコンテンツを迅速に生成し、ターゲットオーディエンスに効果的にメッセージを伝えながら、魅力的なカタログビデオを簡単に作成しましょう。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

カタログビデオメーカーの使い方

直感的なビデオメーカーで製品カタログをダイナミックな動画に変換し、顧客を魅了し、売上を促進します。

1
Step 1
製品動画を作成
プロフェッショナルにデザインされたテンプレートを選択するか、直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用してゼロからカタログビデオを構築します。
2
Step 2
製品アセットをアップロード
製品写真や動画を簡単にアップロードして、各アイテムを紹介します。選択したシーンにシームレスに統合します。
3
Step 3
魅力的な要素でカスタマイズ
詳細な製品説明のためのプロフェッショナルなナレーションを追加し、魅力的な背景音楽やダイナミックなテキストオーバーレイで動画を強化します。
4
Step 4
作成物をエクスポートして共有
高解像度のカタログビデオをさまざまなアスペクト比でダウンロードし、ソーシャルメディアやeコマースプラットフォームで即座に共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

製品成功事例の紹介

.

ポジティブな顧客体験や製品の利点を強調する魅力的なAI動画を作成し、信頼性と信頼を高めます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてeコマース向けの魅力的な製品動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAI製品ビデオメーカーを提供することで、eコマース向けの魅力的な製品動画の作成を簡素化します。製品ビデオテンプレート、カスタムナレーション、リアルなAIアバターを活用して、製品を効果的に紹介するプロフェッショナルな品質のコンテンツを簡単に生成できます。

HeyGenを使用して、ブランドの独自のスタイルに合わせて製品動画をカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenは広範なカスタマイズオプションを提供しており、製品動画をブランドの独自のスタイルに完全に合わせることができます。強力なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、ロゴ、特定のブランドカラー、その他の要素を組み込むことで、ビデオ広告が常にブランドに合ったものになるようにします。

HeyGenが製品デモ動画の生成において効率的なソリューションである理由は何ですか？

HeyGenは高度なAI製品ビデオメーカー機能により、製品デモ動画の生成において非常に効率的なソリューションです。テキストから動画への機能を使用して、シンプルなスクリプトを数分で高品質な動画に変換し、コンテンツ制作を大幅に加速しながら品質を損なうことはありません。

HeyGenはどのようにしてソーシャルメディアやさまざまなプラットフォーム向けに製品動画を最適化するのに役立ちますか？

HeyGenを使用すると、ソーシャルメディアやビデオ広告などの多様なプラットフォーム向けに製品動画を簡単に最適化できます。さまざまなチャンネルに合わせてアスペクト比を調整し、ストックメディアや自社の製品写真を統合して、すべてのマーケティング活動で最大の効果を発揮する視覚的に魅力的でエンゲージングなコンテンツを作成できます。