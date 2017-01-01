カタログビデオジェネレーター: 驚くほど美しい製品ビデオを素早く作成
製品画像をソーシャルメディア向けの魅力的な製品ビデオに簡単に変換し、プロフェッショナルな音声生成で強化します。
マーケティングプロフェッショナル向けに、迅速に高品質なコンテンツを生成するための1分間のプロモーションビデオを開発してください。美的感覚は洗練されてブランド化されており、さまざまな製品ショーケース間のクイックカットを特徴とし、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックと明確なナレーションで強化されています。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、視聴者を魅了し情報を提供するプロフェッショナルなカタログビデオジェネレーターを作成してください。
テックスタートアップやSaaS企業向けに、複雑なソフトウェア機能をわかりやすく説明する2分間の説明動画を作成してください。ビジュアルスタイルはアニメーションで親しみやすく、HeyGenのAIアバターを利用して、会話調で魅力的な音声スタイルで重要な情報を提示し、潜在的なユーザーにとって複雑なトピックを理解しやすくします。この動画は、新製品のオンボーディングのための包括的な説明動画として機能します。
多様なオーディエンスにリーチする必要があるグローバルeコマースブランドやソーシャルメディアマーケターを対象にした、テンポの速い45秒の製品デモンストレーションビデオを想像してください。ビジュアルは多様な製品ショットで豊かにし、画面上のテキストは最小限に抑え、トレンディなバックグラウンドミュージックと同期させます。HeyGenの字幕/キャプションを含めて最大限のアクセシビリティを確保し、国際的なリーチを実現する効果的な製品ビデオメーカーにしてください。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして製品ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenのAIプロダクトビデオジェネレーターは、直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、製品画像を魅力的な製品ビデオに変換することができます。プロフェッショナルなビデオテンプレートを使用することで、ソーシャルメディアなどのプラットフォームに最適化された効率的なプロセスを実現します。
HeyGenは製品ビデオのためにAIアバターやカスタム音声を作成できますか？
はい、HeyGenは高度なAIビデオメーカーとして、リアルなAIアバターを組み込み、テキストから自然な音声を生成することができます。また、アクセシビリティとリーチを向上させるために自動字幕も提供し、メッセージを明確に伝えます。
HeyGenを使用して製品ビデオを強化するためにどのようなメディア資産を使用できますか？
HeyGenのカタログビデオジェネレーターは、製品ビデオを強化するために、独自の製品画像、豊富なストックメディアライブラリ、魅力的な音楽をサポートしています。これらの資産を活用して、説明動画やその他のマーケティングコンテンツのために高性能なビデオ広告を簡単に作成できます。
HeyGenの製品ビデオメーカーは、高性能なビデオ広告やソーシャルメディアコンテンツにどのように役立ちますか？
HeyGenの製品ビデオメーカーは、多用途で高品質なコンテンツを制作するよう設計されており、高性能なビデオ広告や魅力的なソーシャルメディア投稿を作成するのに最適です。Shopifyなどのプラットフォーム向けに、さまざまなアスペクト比やフォーマットに簡単に適応させることができ、すべてのチャネルで最大のインパクトを実現します。