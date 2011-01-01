30秒間の人工知能を使った猫の面白いショートビデオジェネレーターを作成し、SNS向けにデザインし、ペットの飼い主や変わった動物のコンテンツが好きなカジュアルな視聴者をターゲットにします。ビジュアルスタイルは明るく、カートゥーン風で、いたずらをするアニメーションの猫を描き、HeyGenのオフボイス作成機能を使用して生成された大げさで高い声のナレーションで補完します。オーディオには、コミカルな効果を高めるための陽気な背景音楽が必要です。

