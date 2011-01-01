広告ビデオメーカーで魅力的なビデオを作成しましょう
AIによるビジュアル生成の力を解き放ち、カスタマイズ可能なテンプレートを使用して魅力的な広告ビデオを作成し、スムーズにソーシャルネットワークで共有しましょう。
例を探る
Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
60秒のキャスティングリビールには、HeyGenのビデオテンプレートが洗練されたモダンなデザインで、ソーシャルメディアでの共有に適しています。キャスティングエージェンシーやスカウトに理想的なこのビデオは、HeyGenのメディア/ストックライブラリのサポートを活用したカスタマイズオプションを組み合わせ、視覚的にインパクトのあるプレゼンテーションを作成します。ビデオはクリーンでミニマリストな美学を特徴とし、繊細なトランジションと柔らかなインストゥルメンタルサウンドトラックを備えており、キャストのユニークな才能を際立たせるのに最適です。
HeyGenのビデオ作成ツールを使用して、30秒のキャスティング広告で視聴者の注意を引きつけましょう。独立系映画製作者や小規模プロダクション向けに設計されたこのビデオは、大胆でドラマチックなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのオフボイス生成機能を使用してプロフェッショナルなタッチを加えています。鮮やかなコントラストの色とダイナミックなカメラワークがあなたの広告を際立たせ、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックが視聴者を最初から最後まで魅了します。
HeyGenのアナウンスメントビデオジェネレーターを使用して、90秒のビデオで新しいキャストを発表しましょう。このジェネレーターは、大手プロダクションハウスやエンターテインメントネットワーク向けに設計されています。このビデオは、映画のようなビジュアルスタイルを特徴とし、広いショットと壮大なバックグラウンドミュージックを使用して、壮大さの感覚を作り出します。HeyGenの字幕/キャプション機能は、すべての視聴者がアクセスできるように保証し、テンプレートに基づいたデザインは迅速かつ簡単なカスタマイズを可能にします。このビデオは、広い視聴者に長く印象を残すのに最適です。
機材不要。編集不要。ただあなたのAIビデオエージェントが活躍する
ネイティブビデオの作成
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と目的を持って建てられた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenの広告ビデオクリエーターは、魅力的なキャスティング広告を作成するためのAI駆動ツールをクリエーターに提供します。カスタマイズ可能なキャスティングビデオテンプレートとソーシャルメディアでの簡単な共有機能を備えて、HeyGenはビデオ制作プロセスを簡素化します。
数分で魅力的なソーシャルネットワーク用のビデオやクリップを生成します.
Quickly create captivating casting announcement videos with HeyGen's AI-driven visual generator and share them effortlessly on social media.
観客をインスピレーションと高揚させるモチベーショナルビデオ.
Use HeyGen's video effects and background music to craft inspiring casting announcements that resonate with your audience.
よくある質問
HeyGenの広告ビデオクリエーターは、私のクリエイティブなプロジェクトをどのように向上させることができますか？
HeyGenの広告ビデオクリエーターは、多様なカスタマイズオプションとキャストビデオテンプレートを提供し、簡単に視覚的に印象的なビデオを作成できます。AIによって駆動されるビジュアルジェネレーターは、プロフェッショナルな品質でプロジェクトが際立つことを保証します。
HeyGenのビデオ作成ツールは技術的なユーザーにどのような特徴を提供していますか？
HeyGenのビデオ作成ツールは、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能、ボイスオーバーの生成、アスペクト比のリサイズなどの高度な機能を提供しています。これらの機能により、包括的なビデオ編集ソフトウェアを探しているユーザーにとって強力な選択肢となります。
HeyGenを使用してビデオエフェクトとバックグラウンドミュージックを追加できますか？
はい、HeyGenでは様々なビデオエフェクトやバックグラウンドミュージックのオプションを使用して、動画を向上させることができ、コンテンツを魅力的でダイナミックにすることを保証します。
HeyGenは私のビデオをソーシャルネットワーキングサイトで共有することをサポートしていますか？
もちろん、HeyGenはテンプレートベースのデザインと簡単なエクスポートオプションのおかげで、ソーシャルメディアプラットフォームでのビデオ共有を容易にします。