キャスト紹介ビデオメーカー：簡単な才能のショーケース

魅力的なキャスト紹介を簡単に作成。豊富な「テンプレートとシーン」のライブラリを探索して、プロフェッショナルで目を引くビデオを迅速に作成しましょう。

スリックでダークな美学を持つ45秒のキャスト紹介ビデオを作成し、ダイナミックなテキストアニメーションと力強くサスペンスフルなオーケストラのスコアを使用して、インディーフィルムメーカーがアンサンブルを紹介するのに最適です。このビデオは映画祭への応募やプロジェクト資金調達をターゲットにしており、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、キャラクターの説明を効果的に伝え、キャスト紹介全体のプロフェッショナルな印象を高めます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
プレイフルで鮮やかなビジュアルスタイルを持つ30秒のYouTubeイントロメーカー動画をデザインし、クイックカットとキャッチーなエレクトロニックミュージックトラックを特徴とし、ゲームチャンネルがチームやマルチプレイヤーチームを紹介するのに最適です。この魅力的なビデオメーカー作品は、キャストを迅速に紹介したいクリエイターに理想的で、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して制作プロセスを効率化します。
サンプルプロンプト2
企業チーム向けの洗練された60秒のビデオイントロメーカーを開発し、ミニマリストデザインとシャープなグラフィックス、安心感のあるインストゥルメンタルサウンドトラックを使用して、内部プレゼンテーションやバーチャルイベントで主要なプロジェクトメンバーや部門リーダーを紹介します。この洗練された紹介は、HeyGenのAIアバターを効果的に使用して各チームメンバーを表現し、ユニークで一貫したビジュアルアイデンティティを提供します。
サンプルプロンプト3
明るく歓迎的な美学と心温まるアコースティックギターのサウンドトラックを持つ20秒のイントロビデオを作成し、小規模ビジネスや教育チャンネルがチームや特定のプロジェクトの貢献者を迅速に紹介するのに最適です。この親しみやすいイントロビデオは、視聴者とのつながりを築くことを目的としており、HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、関連する背景ビジュアルや画像を組み込みます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

キャスト紹介ビデオメーカーの使い方

カスタマイズ可能なテンプレートと強力なAIツールを備えた直感的なプラットフォームを使用して、プロフェッショナルなキャスト紹介ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートまたはAIアバターを選択
「ビデオテンプレート」の幅広い選択肢から選ぶか、「AIアバター」でキャスト紹介の舞台を即座に設定します。これにより、テンプレートとシーンを使用してプロフェッショナルな基盤でクリエイティブプロセスを開始できます。
2
Step 2
ビデオ要素をカスタマイズ
キャストの名前、画像、説明を追加して「ビデオを簡単にカスタマイズ」します。メディアライブラリ/ストックサポートを活用してストック写真を使用するか、プロジェクトの美学に合ったビジュアルをアップロードします。
3
Step 3
ダイナミックテキストとボイスオーバーを追加
「アニメーションテキスト」効果とプロフェッショナルなボイスオーバーで紹介を強化します。ボイスオーバー生成を活用してキャストの詳細を生き生きと伝え、魅力的な視聴体験を保証します。
4
Step 4
高品質な紹介をエクスポート
「キャスト紹介ビデオメーカー」プロジェクトを最終化し、「フルHDビデオ」でアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。完成したビデオは、すべてのプラットフォームで即座に使用でき、ウォーターマークはありません。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロモーション用キャスト紹介ビデオを制作

.

プロジェクトや制作のための魅力的なプロモーションコンテンツとして機能する、プロフェッショナルで高インパクトなキャスト紹介ビデオを迅速に作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてYouTubeイントロメーカーの体験を向上させますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとAIを活用したツールの多様な選択肢を使用して、YouTubeチャンネルの魅力的なイントロビデオを作成する力を提供します。フルHDのビデオを簡単に制作し、常に強い第一印象を与えることができます。

HeyGenはユニークなキャスト紹介ビデオを作成するためのカスタマイズ可能なテンプレートを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは、キャスト紹介を含むさまざまな目的に合わせたビデオテンプレートの広範なライブラリを提供しています。ドラッグ＆ドロップインターフェースを使用して、選択したテンプレートを独自のメディアやブランディングで簡単にカスタマイズし、真にパーソナライズされたプロフェッショナルなイントロビデオを作成できます。

HeyGenを使用してイントロビデオにAI生成のグラフィックスやアニメーションテキストを統合できますか？

はい、HeyGenは高度なAI機能を統合しており、AI生成の要素やダイナミックなアニメーションテキストをイントロビデオプロジェクトに組み込むことができます。これには、AIアバターや魅力的なテキストアニメーションを活用して、洗練されたモダンなタッチを加えることが含まれます。

HeyGenはイントロビデオプロジェクトの高品質な出力をどのように保証しますか？

HeyGenはプロフェッショナルグレードの結果を提供することにコミットしており、イントロビデオをフルHDでウォーターマークなしでエクスポートできるようにします。強力なオンラインビデオメーカーと包括的なメディアライブラリサポートにより、すべての要素が洗練された高品質の最終製品に貢献します。