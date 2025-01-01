小売成功のための必須レジ係トレーニングビデオ

顧客への挨拶から返品処理まで、重要なスキルでチームを強化します。スクリプトからのテキストをビデオに活用して、一貫性のある効果的なトレーニングを実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
この60秒の指導ビデオは、製品の返品や交換を優雅に処理するための専門知識とトレーニングを必要とする経験豊富なレジ係を対象としています。ビジュアルとオーディオのスタイルはプロフェッショナルで安心感を与えるもので、POSシステムの手順を明確に画面キャプチャし、落ち着いた情報豊かなナレーションを提供します。HeyGenの字幕機能を活用して、重要なポリシーの詳細を強調し、この重要な現場トレーニングシナリオでの理解を最適化します。
サンプルプロンプト2
eWICクレジットまたはデビットカード取引を正確に処理するためのガイダンスを必要とするレジ係向けに、75秒の包括的なトレーニングビデオを開発してください。美的感覚は非常に指導的で、カードリーダーと商品スキャンの明るく照らされたショットを使用し、正確なステップバイステップのナレーションを伴います。このビデオは、効果的なeWICレジ係トレーニングビデオのために重要であり、すべての小売スタッフのコンプライアンスと自信を確保します。
サンプルプロンプト3
すべてのレジ係を対象とした30秒の明るく魅力的なビデオを想像してください。フレンドリーな態度とポジティブな顧客とのやり取りの重要性を強調します。ビジュアルスタイルは温かく魅力的で、ポジティブな顧客サービスのシナリオを紹介し、軽快で励みになるバックグラウンドミュージックをバックに流します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、小売販売員に共鳴する多様なやり取りの例を迅速に作成し、全体的な顧客体験スキルを向上させます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

レジ係トレーニングビデオの仕組み

新入社員のオンボーディングと継続的なスキル開発を効率的に行い、製品に正確な言語と一貫した提供を確保します。

1
Step 1
魅力的なスクリプトを作成
HeyGenの「スクリプトからのテキストをビデオに」機能を活用して、「レジ係トレーニング」資料を明確で簡潔なビデオスクリプトに変換し、すべての基本手順をカバーします。
2
Step 2
AIアバターを選択
「AIアバター」の中から選択し、「現場トレーニング」コンテンツを提示し、新入社員全員に一貫性のあるプロフェッショナルな指導体験を提供します。
3
Step 3
ビジュアルの強化を追加
「ブランディングコントロール」を使用してブランディング要素を統合し、適切な技術を示すために関連するビジュアルやメディアライブラリからのストックサポートで「ビデオ」を豊かにします。
4
Step 4
配布用にエクスポート
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、学習プラットフォームに完全にフォーマットされたコンテンツを確保し、「eWICレジ係トレーニングビデオ」を簡単に生成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なレジ係手順を簡素化

レジ操作、クレジット取引、またはeWICプロセスなどの複雑なタスクを明確で理解しやすいビデオレッスンに分解します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてレジ係トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの技術を活用して、高品質なレジ係トレーニングビデオの制作を効率化します。この革新的なアプローチにより、複雑なビデオ編集スキルを必要とせずに、企業はプロフェッショナルで魅力的なコンテンツを効率的に生成できます。

HeyGenはレジ係向けのeWICのような専門的なトレーニングモジュールに対応できますか？

はい、HeyGenは非常に柔軟で、詳細なeWICレジ係トレーニングビデオを含む専門的なトレーニングコンテンツの作成をサポートします。スクリプトを簡単にカスタマイズし、ブランドコントロールを活用し、特定の用語を統合して、トレーニングカリキュラムのユニークな要件に対応できます。

レジ係トレーニングにHeyGenを使用する主な利点は何ですか？

HeyGenは、レジ係トレーニングにおいて、一貫したメッセージング、制作時間の短縮、コスト削減などの大きな利点を提供します。AIを活用することで、すべての小売販売員がレジ操作や顧客とのやり取りについて均一で効果的な指導を受けることができ、理解を深めることができます。

HeyGenでレジ係トレーニングビデオのビジュアルスタイルやブランディングをカスタマイズすることは可能ですか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、ビジュアルスタイルをレジ係トレーニングビデオに組み込むことができます。これにより、すべてのトレーニング資料がブランドアイデンティティとプロフェッショナルな基準に完全に一致することを保証します。