現金取り扱いトレーニングビデオ：瞬時に生成

トレーニング時間を短縮し、従業員のエンゲージメントを向上させます。カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、プロフェッショナルなレジ係トレーニングビデオを簡単に作成できます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富なレジ係向けに、偽造検出技術と安全な取引に焦点を当てた60秒のリフレッシュビデオを開発してください。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの通貨例のダイナミックなカットを用いた洗練された情報スタイルで、スクリプトからのテキスト-to-ビデオと自動生成された字幕/キャプションでサポートします。
サンプルプロンプト2
レジ係とシフトスーパーバイザー向けに、現金引き出しを効率的にバランスするための正確なステップを示す1.5分の従業員トレーニングビデオを制作してください。カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを利用して、実用的で説明的なビジュアルアプローチを提供し、AIアバターがプロセスを示し、励ましの音声生成で徹底した企業学習を確保します。
サンプルプロンプト3
すべてのレジ係を対象に、取引中の顧客サービスのベストプラクティスのトレーニングエンゲージメントと保持を促進する30秒のクイックチップビデオを生成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはフレンドリーでポジティブにし、AIアバターがスクリプトからのテキスト-to-ビデオで簡潔なメッセージを届け、さまざまなプラットフォームでの簡単な共有と視聴のためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

レジ係トレーニングビデオジェネレーターの使い方

AIを使ってプロフェッショナルで魅力的なレジ係トレーニングビデオを迅速に作成します。新しい従業員のオンボーディングを効率化し、企業学習を強化する直感的なツールを提供します。

1
Step 1
スクリプトを作成
スクリプトをプラットフォームに直接入力し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、魅力的なレジ係トレーニングビデオを簡単に生成します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターライブラリから選択して、トレーニングを提示し、従業員トレーニングビデオをよりダイナミックにします。
3
Step 3
ブランドアイデンティティを適用
ブランドロゴと会社のカラーをビデオに組み込むことで、すべての企業学習資料に一貫性を持たせます。
4
Step 4
エクスポートと配布
さまざまな形式でプロフェッショナルなトレーニングビデオを簡単にエクスポートし、チームと共有したり、オンラインコースに埋め込んだりします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソフトスキルとモチベーションの育成

優れた顧客サービス、ポジティブな態度、チームのモチベーションを育むためのインスピレーションを与えるビデオコンテンツを開発します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして効果的な現金取り扱いトレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、現金取り扱いのような重要なトピックに関する魅力的な従業員トレーニングビデオを迅速に生成する力を提供します。AIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、安全な取引と現金引き出しのバランスを取るための明確で一貫した指導を確保し、コンテンツ作成の時間を節約します。

HeyGenはトレーニングビデオを強化するためにどのような高度な機能を提供しますか？

HeyGenは、トレーニングビデオをカスタマイズするための高度な機能を提供します。これには、リアルなAIアバター、ダイナミックな音声生成、自動字幕/キャプション、画面録画機能が含まれ、包括的な企業学習体験を提供します。

HeyGenはどのトレーニングビデオメーカーにとっても直感的なプラットフォームですか？

もちろんです！HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとユーザーフレンドリーなインターフェースを提供する、アクセスしやすいAIトレーニングビデオジェネレーターとして設計されています。従業員トレーニングビデオを含む魅力的なコンテンツを簡単に作成し、企業学習プロセスを効率化し、新しい従業員のオンボーディングを迅速に行うことができます。

HeyGenはブランドの一貫性を維持し、トレーニングコストを削減するのに役立ちますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを可能にし、すべての指導ビデオにブランドロゴとカラーを統合することができます。プロフェッショナルなトレーニングビデオを効率的に作成することで、組織はトレーニングコストを大幅に削減し、従業員のトレーニングエンゲージメントを向上させることができます。