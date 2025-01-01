キャッシュ戦略ビデオメーカー：オンライン収入を増やす

リアルなAIアバターを使用したプロフェッショナルなプレゼンテーションで、魅力的な説明動画を作成し、受動的な収入を加速させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
YouTubeの収益化を目指すコンテンツクリエイターやソーシャルメディアインフルエンサー向けに、ダイナミックなビジュアルとプロフェッショナルな音声を特徴とするこの60秒の動画が効果的な戦略を明らかにします。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画変換機能を活用して、スクリプトを魅力的な動画に変換し、統合された字幕/キャプションでより広いリーチを確保しましょう。
サンプルプロンプト2
複雑な金融教育のトピックを、小規模ビジネスオーナーや金融リテラシーを求める個人向けに消化しやすいコンテンツに簡略化する30秒の説明動画です。クリーンなビジュアルと親しみやすいトーンを用いて、HeyGenの多様なテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、明確でインパクトのあるメッセージを作成する方法を紹介します。
サンプルプロンプト3
オンラインマーケターやeコマースビジネスは、このスタイリッシュな30秒の指導動画を通じて、高パフォーマンスの広告作成プロセスを効率化できます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、プラットフォーム間でシームレスに適応し、多様なAIアバターを使用して最大限のオーディエンスエンゲージメントを実現する方法を発見してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

キャッシュ戦略ビデオメーカーの使い方

AIを活用して魅力的なキャッシュ戦略説明動画を簡単に作成し、オーディエンスを教育し、金融コンテンツを成長させましょう。

1
Step 1
スクリプトを貼り付けてAIアバターを選択
まず、キャッシュ戦略のスクリプトを入力します。次に、AI動画メーカーがさまざまなAIアバターから選択してコンテンツを提示できるようにします。
2
Step 2
ブランディングを適用してシーンを選択
ロゴや色を含むブランディングコントロールを適用して、キャッシュ戦略ビデオをパーソナライズします。その後、さまざまなテンプレートとシーンから選択して、完璧なビジュアルトーンを設定します。
3
Step 3
ナレーションを生成し、字幕で強化
さまざまな声から選択して、キャッシュ戦略に自然な音声のナレーションを生成します。自動的に字幕/キャプションを追加して、アクセシビリティとエンゲージメントを確保します。
4
Step 4
高品質な動画をエクスポートして共有
満足したら、さまざまなアスペクト比で磨かれたキャッシュ戦略ビデオをエクスポートし、YouTubeやソーシャルメディアなどのプラットフォームで共有し、収益化の努力を支援します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育コンテンツの収益化

教育ビデオコースを開発し、グローバルなオーディエンスにリーチして、収益化と受動的な収入源を拡大します。

background image

よくある質問

HeyGenはAI動画作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenはコンテンツクリエイターがプロフェッショナルなAI動画を迅速に制作できるようにします。高度なAIアバターを活用し、スクリプトからのテキスト動画変換とシームレスなナレーション生成で、制作ワークフローを効率化します。

HeyGenはオンライン収益化戦略に役立ちますか？

はい、HeyGenはオンラインマーケターやコンテンツクリエイターが収益化を目的としたキャッシュ戦略ビデオコンテンツを開発するのを支援します。ブランドコントロールを活用して、魅力的なソーシャルメディアコンテンツや説明動画を簡単に作成し、さまざまな受動的収入源をサポートします。

HeyGenはビジネス向けにどのようなブランディング機能を提供しますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、特定のロゴや色で動画をカスタマイズできます。多様なテンプレートとシーンを活用して、ブランドアイデンティティに完全に一致する高パフォーマンスの広告作成を実現します。

HeyGenはYouTubeの収益化やソーシャルメディアに適していますか？

もちろんです。HeyGenは、YouTubeの収益化に最適化された魅力的なソーシャルメディアコンテンツや動画を生成するのに理想的です。アスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを活用して、AI動画をあらゆるプラットフォームに合わせて調整し、より広いオーディエンスにリーチできます。