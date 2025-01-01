ケーススタディ動画メーカー: AIによる成功ストーリー

AI動画メーカーでセールスを向上させ、直感的な動画テンプレートを活用してブランドに合った動画を簡単に作成しましょう。

小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャー向けに、HeyGenがケーススタディ動画の作成をどのように簡単にするかを紹介する45秒の動画を想像してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、ダイナミックなアニメーションでトランジションを表現し、明るく自信に満ちたナレーションを添えます。HeyGenのAIアバターとスクリプトからの強力なテキストからビデオへの機能を強調し、説得力のあるストーリーを作り上げます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
営業チームやカスタマーサクセス部門向けに、インパクトのあるテスティモニアル動画を迅速に生成し、ブランドに合った動画を確保する方法を示す30秒のプロンプトを開発してください。ビジュアルスタイルは本物で親しみやすく、控えめなバックグラウンドミュージックと明確なオンスクリーンテキストを特徴とします。HeyGenのテンプレートとシーンを活用した迅速な作成と、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートを強調します。
サンプルプロンプト2
デジタルマーケターやコンテンツクリエイターを対象に、マーケティング動画の現代的な作成の効率性を示す60秒のプロンプトを作成してください。ビジュアルの美学は鮮やかでモダンにし、クイックカットと説得力のある熱意に満ちたナレーションを使用します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートによる豊かなビジュアルと、トーンとメッセージに完璧にマッチするボイスオーバー生成の柔軟性を紹介します。
サンプルプロンプト3
教育者、トレーナー、プロダクトマネージャーを対象に、複雑な情報をテキストからビデオへの変換を通じて魅力的な説明動画に変えることに焦点を当てた40秒の動画アイデアを制作してください。ビジュアルスタイルは情報的でシンプルにし、明確なグラフィックと落ち着いた権威あるナレーションを使用します。HeyGenの強力なスクリプトからのテキストからビデオへの機能と、アクセシビリティのための自動字幕/キャプションを示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ケーススタディ動画メーカーの仕組み

顧客の成功ストーリーを魅力的な動画ケーススタディに変換し、セールスを向上させ、オーディエンスとの信頼を築きましょう。

1
Step 1
インパクトのあるスクリプトを作成
クライアントの旅路、課題、成功した結果を概説します。「テキストからビデオ」機能を活用して、物語を迅速にビジュアルストーリーラインに変換し、強力なケーススタディ動画の基盤を築きます。
2
Step 2
テンプレートを選択し、ブランディングを適用
ケーススタディに適した多様な「動画テンプレート」ライブラリから選択します。ブランドのロゴ、色、フォントをシームレスに統合し、一貫したプロフェッショナルな外観を確保し、アイデンティティに共鳴させます。
3
Step 3
魅力的なビジュアルとAIアバターで強化
関連するBロール映像、画像、または「AIアバター」を取り入れて物語を高めます。自然な音声のAIボイスを使用して説得力のあるナレーションを作成し、メッセージを明確かつ説得力を持って伝えます。
4
Step 4
エクスポートして成功を拡大
動画を最終化し、最後の調整を行います。「アスペクト比のリサイズ」を利用して、さまざまなプラットフォームに最適化された完成したケーススタディ動画を準備し、クライアントの成功を広く共有し、トラフィックを増やします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディア用のケーススタディクリップを生成

.

詳細なケーススタディを簡単に再利用し、魅力的な短編ソーシャルメディア動画に変換してリーチを拡大し、影響を増幅します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なケーススタディ動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAI動画メーカーで、動画作成プロセス全体を簡素化し、プロフェッショナルなケーススタディ動画を迅速に制作できます。AIを活用したプラットフォームがスクリプトを魅力的なビジュアルストーリーに変換します。

HeyGenを使用することで企業はどのようなメリットを得られますか？

HeyGenは企業が高品質なマーケティング動画を作成し、セールスを向上させ、エンゲージメントを改善するのを支援します。包括的なカスタマイズオプションで一貫したブランド動画を確保できます。

HeyGenはリアルなAIボイスとアバターの生成にさまざまなオプションを提供していますか？

はい、HeyGenはリアルなAIボイスとカスタムAIアバターの幅広い選択肢を提供し、スクリプトを生き生きとさせます。この高度なテキストからビデオへの機能により、動画コンテンツがダイナミックでプロフェッショナルになります。

HeyGenはブランドに合ったケーススタディ動画を簡単に制作できますか？

もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能な動画テンプレートと強力なブランディングコントロールを使用して、ブランドに合ったケーススタディ動画の作成を簡素化するよう設計されています。プラットフォームは常に会社のアイデンティティを反映するビジュアルコンテンツを保証します。