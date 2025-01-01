小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャー向けに、HeyGenがケーススタディ動画の作成をどのように簡単にするかを紹介する45秒の動画を想像してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、ダイナミックなアニメーションでトランジションを表現し、明るく自信に満ちたナレーションを添えます。HeyGenのAIアバターとスクリプトからの強力なテキストからビデオへの機能を強調し、説得力のあるストーリーを作り上げます。

ビデオを生成