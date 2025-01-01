B2B SaaS企業がHeyGenを活用してリードジェネレーションのコンバージョン率を劇的に向上させた事例を紹介する60秒の解説動画を制作してください。マーケティング専門家や小規模ビジネスオーナーをターゲットに、プロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのAIアバターが主要な指標を説明します。背景音楽は明るく自信に満ちたものを選び、明瞭なナレーションを生成してください。

ビデオを生成