ケースレポートビデオメーカー: プロフェッショナルで魅力的なビデオを作成

HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ変換機能を使用して、研究を魅力的なエクスプレイナービデオに迅速に変換します。

小規模ビジネスが一般的な課題をどのように克服したかを示す、30秒の魅力的なビデオを作成してください。HeyGenを「ケースレポートビデオメーカー」として活用し、このストーリーは小規模ビジネスのオーナーをターゲットにし、プロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルと、HeyGenのボイスオーバー生成を使用した明確で権威あるナレーションで解決策と結果を効果的に説明します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
クライアントの成功事例を紹介する45秒のダイナミックなビデオを開発し、HeyGenを一流の「ケーススタディビデオメーカー」として位置付けます。マーケティングの専門家を対象とし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの鮮やかなビジュアルを使用し、成功を語る魅力的なAIアバターをフィーチャーし、最大のインパクトを与えるために現代的でアップビートなサウンドトラックを設定します。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターを目指す人々のために、AIビデオメーカーになることの簡単さと創造性を示す60秒のインスパイアリングなビデオを制作します。ビジュアルスタイルは未来的で鮮やかであり、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して迅速なコンテンツ作成を示し、モチベーショナルなバックグラウンドミュージックと明確な字幕/キャプションでアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
サンプルプロンプト3
製品マネージャー向けに複雑な製品機能を簡単に説明する30秒の「エクスプレイナービデオメーカー」作品を作成します。このビデオは、明確でアニメーション化されたビジュアルスタイルと親しみやすく情報豊かな声が必要です。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ変換機能を活用して、説明を迅速に魅力的なビジュアルストーリーに変換し、簡単に理解できるようにし、インパクトを与えます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ケースレポートビデオメーカーの仕組み

複雑なケースレポートをAIで魅力的でプロフェッショナルなビデオに変換し、視聴者への明確さとリーチを向上させます。

1
Step 1
ケースレポートスクリプトを作成
プラットフォームにケースレポートの詳細を直接貼り付けるか入力します。AIビデオメーカーがスクリプトをビジュアルストーリーに簡単に変換します。
2
Step 2
ビジュアルとAIアバターを選択
ケースレポートを構成するためのプロフェッショナルなビデオテンプレートから選択し、構造化された魅力的なビジュアル基盤を提供します。
3
Step 3
ボイスオーバーとブランディングで強化
多様なAIボイスから選択し、ボイスオーバー生成機能を使用してケースレポートの詳細を明確に伝えることで、ストーリーを洗練させます。
4
Step 4
プロフェッショナルなビデオをエクスポート
満足したら、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、完成したケースレポートビデオを簡単にエクスポートします。高品質で製品に正確なビデオをステークホルダーと共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ケースレポートでトレーニングを強化

.

AIを活用したビデオを使用して、詳細なケースレポートをインタラクティブなトレーニングモジュールに変換し、エンゲージメントと知識の保持を大幅に向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なケーススタディビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオメーカーを使用して、魅力的なケーススタディビデオを効率的に制作する力を提供します。リアルなAIアバターとテキストビデオ機能を活用して、成功事例をプロフェッショナルで魅力的なコンテンツに変換し、既製のビデオテンプレートも利用できます。

HeyGenはどのようなAIツールをビデオ作成に提供していますか？

HeyGenは、ビデオ作成プロセスを革新する強力なAIツールを提供します。テキストからビデオを生成し、リアルなAIボイスを組み込み、さまざまなアニメーションを追加することができ、HeyGenは多様なコンテンツニーズに対応する多用途なAIビデオメーカーです。

HeyGenで作成したビデオのブランディングとスタイルをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、すべての制作においてブランドアイデンティティが際立つことを保証します。カスタムロゴや色を含む包括的なブランディングコントロールを利用し、さまざまなビデオテンプレートから選択して、すべてのビデオコンテンツに一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。

HeyGenはプロフェッショナルなエクスプレイナービデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトを動的なビジュアルに簡単に変換することで、プロフェッショナルなエクスプレイナービデオの作成を簡素化します。AIビデオメーカーは、シームレスなボイスオーバー生成と自動字幕/キャプションを提供し、高品質でインパクトのあるエクスプレイナービデオを迅速に制作できるようにします。