小規模ビジネスが一般的な課題をどのように克服したかを示す、30秒の魅力的なビデオを作成してください。HeyGenを「ケースレポートビデオメーカー」として活用し、このストーリーは小規模ビジネスのオーナーをターゲットにし、プロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルと、HeyGenのボイスオーバー生成を使用した明確で権威あるナレーションで解決策と結果を効果的に説明します。

