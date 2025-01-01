ケース管理ビデオメーカー：ワークフローを簡素化
リアルなAIアバターを使用して魅力的なハウツーガイドやトレーニング資料を生成し、複雑なケースを明確にし、エンゲージメントを高めましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ケース管理システムとオペレーションチームの新規ユーザー向けに、HeyGenの事前構築されたテンプレートとシーンを使用して、ワークフロー内で一般的な「ハウツー」ガイドを作成する効率的な方法を示す2分間の指導ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは明確で指導的であり、UI要素を強調したステップバイステップの画面録画を特徴とし、ケース管理ビデオメーカーの機能を簡単に理解できるように、落ち着いた説明的なボイスオーバーを添えてください。
組織内のワークフローを合理化しようとするビジネスオーナーや部門マネージャーをターゲットにした60秒の説得力のあるビデオを開発してください。このビデオは、非効率的な古いプロセスと新しい効率的な方法を視覚的に対比し、ダイナミックなキネティックタイポグラフィとエネルギッシュなビジュアルスタイルを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、利点を迅速に説明し、問題解決的でアップビートなオーディオトーンを提示してください。
予算に敏感なマネージャーや小規模ビジネスオーナー向けに、HeyGenを使用してプロフェッショナルトレーニング資料やビデオケーススタディを作成するコスト効率の高さを強調する45秒のインパクト重視のビデオを想像してください。ビジュアルプレゼンテーションは、AIアバターを介してシミュレートされたプロフェッショナルなインタビューと、利点を要約した簡潔な箇条書きを特徴とし、価値提案を明確に伝える権威あるが親しみやすいボイスオーバー生成をサポートしてください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはケース管理ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターおよびケース管理ビデオメーカーとして機能し、テキストを魅力的なビデオに変換し、カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを使用してワークフローを合理化します。
HeyGenはプロフェッショナルなケーススタディのためにAIアバターとボイスオーバーを生成できますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターと高品質なボイスオーバーを生成する技術的な能力を提供し、プロフェッショナルなビデオケーススタディやトレーニング資料の作成に最適です。
HeyGenはケース管理コンテンツをカスタマイズするためのどのようなビデオ編集機能を提供しますか？
HeyGenは、ストックメディアの統合、AIキャプションジェネレーター、ブランディングコントロールをサポートする直感的なビデオ編集機能を提供し、ケース管理ビデオを完全にカスタマイズできます。
HeyGenはケース管理ビデオを迅速に作成するためのテンプレートを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは、ケース管理ビデオテンプレートを迅速に作成するために特別に設計された多様なテンプレートを提供し、コンテンツ制作を迅速化するための無料のテキストからビデオジェネレーターとして機能します。