この45秒の気まぐれな短編では、HeyGenの強力なテキストからビデオへの機能を使用して、活気に満ちた近所でのいたずらと友情の物語を生き生きと描き出しています。アニメーションビデオの若い愛好家とティーンエイジャーに向けて、この物語は鮮やかなカートゥーンの美学と特有のサウンドエフェクトで展開します。いたずら好きなリスがうるさい猫をだます冒険を追いながら、視聴者を引き込むために面白い字幕とダイナミックなシーンの変化を使用します。

