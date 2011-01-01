アニメーション ビデオメーカー：アイデアを即座にアニメ化

HeyGenの直感的なAIアバターや強力なビデオ編集ツールを使って、簡単に素晴らしいアニメーションビデオを作成しましょう。

この45秒の気まぐれな短編では、HeyGenの強力なテキストからビデオへの機能を使用して、活気に満ちた近所でのいたずらと友情の物語を生き生きと描き出しています。アニメーションビデオの若い愛好家とティーンエイジャーに向けて、この物語は鮮やかなカートゥーンの美学と特有のサウンドエフェクトで展開します。いたずら好きなリスがうるさい猫をだます冒険を追いながら、視聴者を引き込むために面白い字幕とダイナミックなシーンの変化を使用します。

Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。

指示 1
起業家や教育者が複雑なアイデアを簡素化するために完璧に適応した60秒の感動的なアニメーションビデオを作成します。HeyGenの広範なメディアライブラリとストックサポートを使用して、遊び心のあるキャラクターが視聴者をイノベーションの庭を通して案内します。柔らかな背景音楽と明瞭なナレーションで各コンセプトを説明し、創造性と明快さの魅力的なミックスを提供し、消えない印象を残します。
指示 2
30秒間の神秘的な旅に出かけましょう。ファンタジー愛好家や物語を語る人々をあなたの観客に迎えて。この短い物語は、HeyGenの人工知能アバターで作られ、勇敢な騎士が話す動物や輝く魔法が満ちた魔法の森を探検する様子を描いています。魅力的なビジュアルと没入感のあるサウンドトラックが画面を魔法の王国に変え、観客をアニメーションされた物語の中に隠された秘密を発見するように誘います。
指示 3
2分間のダイナミックなテクニカルチュートリアルをプレゼンテーションします。これは、2Dアニメーションをマスターしたいと考えている新進アニメーターやビデオエディター向けです。HeyGen's Studioの環境を使用して、カートゥーンアニメーションの基本に飛び込み、テンプレートやインタラクティブなシーンを紹介します。オフボイス生成と組み込み字幕が満載のこのステップバイステップガイドは、すべての視聴者が新しいスキルとインスピレーションを持って帰れるように保証します。彼ら自身のアニメーションの傑作を創造するためです。
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

クリエイティブ・モーター

機材なし。カットなし。ただあなたのAIビデオエージェントが働いている

ネイティブビデオの作成

エンドツーエンドのビデオ生成

構造と目的を持って建てられた

レビュー

アニメーションビデオクリエーターの仕組み

これらの簡単なステップであなたのアイデアを魅力的なアニメーションビデオに変えましょう。

1
Step 1
テンプレートで作成する
あらゆるナラティブスタイルに適応するように設計された幅広いテンプレートから選んで、プロジェクトを推進しましょう。これらの事前に作成されたシーンは、ビデオ制作プロセスを簡素化し、効率的にアニメーションビデオを作成することを可能にします。
2
Step 2
AIアバターを追加する
AIのダイナミックなアバターでアニメーションをレベルアップしましょう。私たちのライブラリーでは、あなたの物語に命を吹き込むための完璧なバーチャルアクターを選ぶことができ、あなたのカートゥーンアニメーションが望む雰囲気とメッセージを伝えることを保証します。
3
Step 3
発声を使って向上する
アニメーションビデオに個性を注入し、説得力のある吹き替えを生成します。この機能を使用すると、ターゲットオーディエンスに合わせてトーンと言語を調整し、コンテンツをより識別しやすく、記憶に残りやすくすることができます。
4
Step 4
正確にエクスポートする
望む形式で作成物のエクスポートを完了してください。ビデオエディターはアスペクト比のサイズ変更オプションを提供し、高品質のエクスポートを可能にして、あなたのアニメーションの傑作があらゆるプラットフォームでプロフェッショナルに見えることを保証します。

ユースケース

HeyGenの創造的な可能性を解き放ち、AIによるアニメーション技術を駆使して、あなたのビデオプロジェクトを手間なくレベルアップさせる多機能なアニメーションビデオクリエーターを活用しましょう。

AIによって強化されたビデオナレーションで歴史的な出来事を再現する

Craft animated stories that illuminate history, captivating audiences with engaging visuals and narratives.

background image

よくある質問

HeyGenがアニメーションビデオの作成を手伝ってくれる方法は？

HeyGenでは、複雑なアニメーションソフトウェアを必要とせずに、プロフェッショナルなアニメーションビデオや魅力的なカートゥーンビデオコンテンツを簡単に作成することができます。直感的なプラットフォームを使用して、脚本を迅速にダイナミックなビデオ体験に変えることができ、洗練されたビデオの作成を誰でもアクセスしやすくします。

HeyGenは高度なカートゥーンアニメーションをサポートしていますか？

HeyGenは強力なアニメーションビデオ作成ツールでありながら、従来のフレームバイフレームのカートゥーンアニメーションではなく、AIアバターやテキストからビデオへの技術を使用して魅力的なビデオを生成することに優れています。高品質でダイナミックなシーン、ナレーション、カスタマイズ可能なブランディングを備えたアニメーションビデオを制作できます。

HeyGenが効果的なオンラインビデオクリエーターである理由は何ですか？

HeyGenは、ビデオ制作プロセス全体を合理化するAIによって強化された機能を備えているため、効果的なオンラインビデオクリエーターとして際立っています。HeyGenを使用すると、ナレーションを生成したり、字幕を追加したり、さまざまなテンプレートやシーンを使用して、効率的にプロフェッショナルな品質のビデオを制作することができ、これにより、さまざまなニーズに対応する優れたスタジオになります。

HeyGenを魅力的な説明ビデオに使用できますか？

もちろんです！HeyGenは、視聴者を魅了する魅力的な説明ビデオを作成するのに理想的なプラットフォームです。HeyGenのAIアバターやテキストからビデオへの機能、豊富なメディアライブラリを活用して、複雑なアイデアをプロフェッショナルな仕上がりで伝えるアニメーションスタイルの説明ビデオを作成しましょう。