AIアバターを使って簡単に魅力的なアニメーション広告を作成し、アイデアを短時間で高コンバージョンのプロモーションに変えましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティング専門家をターゲットにした90秒のプロモーション動画を想像し、「動画広告を効率的に作成する」方法を強調します。この動画は、モダンでクリーンなビジュアルデザインと控えめなトランジション、プロフェッショナルで情報豊富なナレーションを特徴とします。HeyGenの高度な「AIアバター」と「音声生成」機能を強調し、広告作成プロセスを効率化します。
コンテンツクリエイター向けの2分間のチュートリアル動画を開発し、直感的な「オンライン動画編集」インターフェースを説明します。ビジュアルスタイルはダイナミックでインタラクティブであり、画面上のテキストが親しみやすいガイドナレーションと同期します。この動画では、HeyGenの「スクリプトからのテキスト動画」と「字幕/キャプション」機能を使用して「アニメーション広告動画」を効果的にカスタマイズする方法を明確に示します。
デジタルマーケター向けに、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームをターゲットにした見事な「アニメーション広告動画」キャンペーンの作成を示す45秒の迅速な動画広告を制作します。この動画は、テンポの速い、視覚的に印象的なアニメーションスタイルで、アップビートなロイヤリティフリーの音楽と簡潔なナレーションを備えています。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」と「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を強調し、異なるフォーマットに最適化された「ソーシャルメディア広告」を作成します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
HeyGenのオンライン動画編集はどのようにして動画広告の作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIを活用したツールと使いやすいドラッグ＆ドロップインターフェースを備えた直感的なオンライン動画編集を提供し、誰でもプロフェッショナルな動画広告を効率的に作成できるようにします。この強力なプラットフォームは複雑な編集作業を簡素化し、高品質なコンテンツの迅速な制作を可能にします。
HeyGenは魅力的なアニメーション動画広告の制作を手助けしてくれますか？
もちろんです。HeyGenを使えば、高度なAIアバターと強力なキャラクタービルダーを使用して、魅力的なアニメーション動画広告を簡単に作成できます。また、テキスト読み上げ機能を利用して、ダイナミックなナレーションを生成し、アニメーションコンセプトを簡単に実現できます。
HeyGenは動画広告制作を加速するためにどのようなリソースを提供していますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能な動画テンプレート、すぐに使えるシーン、豊富なストックアセットライブラリを備え、動画広告制作を大幅に加速します。また、ロイヤリティフリーの音楽やさまざまなメディア要素をプロジェクトに追加することで、迅速なコンテンツ制作を実現します。
HeyGenを使ってブランドの一貫性を保ちながら動画広告をカスタマイズするにはどうすればよいですか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、特定の色、カスタムフォントを動画広告に簡単に追加して、ブランドアイデンティティを一貫して保つことができます。また、動画にテキストを追加し、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比をリサイズすることで、すべてのソーシャルメディア広告でプロフェッショナルな外観を維持できます。