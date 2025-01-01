キャリアページビデオメーカー：トップタレントを瞬時に引き付ける
プロフェッショナルな雇用者ブランディングビデオを簡単に制作し、トップタレントを引き付けます。高度なテキストからビデオへの機能で、どんなスクリプトもビデオに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
技術職の候補者を対象にした60秒の情報豊かなビデオジョブディスクリプションを開発し、責任とチームダイナミクスの明確な概要を提供します。このプロフェッショナルで直接的なビデオは、現代的なオフィス環境の鮮明なビジュアルと明確で権威ある音声配信を特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、ジョブ要件とチームの洞察を正確に伝え、候補者にすべての詳細を完璧に伝えます。
新卒者やエントリーレベルの応募者をターゲットにした30秒の魅力的な採用ビデオをキャリアページ用に制作し、新鮮でエネルギッシュな魅力を持たせます。ビジュアルスタイルは明るく楽観的で、モーショングラフィックスと活気あるバックグラウンドトラックを組み込み、音声は熱意に満ちて歓迎的です。HeyGenの多用途なビデオテンプレートとカスタマイズ可能なブランディングオプションを使用して、若い世代に響く洗練されたブランド化された作品を迅速に作成します。
エグゼクティブポジションのトップタレントを引き付けるための洗練された45秒のAI採用ビデオを作成し、会社のビジョンとリーダーシップの機会を強調します。ビジュアルの美学は洗練されており、ミニマリスティックで、高品質のストック映像を使用して革新的な技術とエグゼクティブの交流を描写し、落ち着いた説得力のあるナレーションを組み合わせます。HeyGenのプロフェッショナルなボイスオーバー生成を統合し、さまざまなプラットフォームでのアクセス性と影響力を高めるために字幕/キャプションを追加します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして雇用者ブランディングビデオを強化し、トップタレントを引き付けることができますか？
HeyGenはAIアバターとカスタマイズ可能なブランディングを使用して、会社の文化を効果的に紹介する魅力的な雇用者ブランディングビデオを作成する力を与えます。この直感的なインターフェースにより、プロフェッショナルなナレーションと魅力的なビジュアルが可能になり、キャリアページやソーシャルメディアでの採用活動が際立ち、トップタレントを引き付けます。
HeyGenはビデオジョブディスクリプションのための効率的なAI採用ビデオクリエーターとして何が優れているのですか？
HeyGenはビデオジョブディスクリプションの作成を簡素化し、AIアバターを使用してテキストからプロフェッショナルなビデオを生成し、編集なしで実現します。ビデオテンプレートとAIツールがプロセスを効率化し、LinkedInなどのプラットフォームでの迅速な展開を可能にし、効果的な人材獲得を実現します。
HeyGenはカスタマイズ可能なブランディングを備えた専用のキャリアページビデオメーカーとして利用できますか？
もちろんです。HeyGenは、会社のビジュアルアイデンティティに完全に一致する広範なカスタマイズ可能なブランディングオプションを提供する、専用のキャリアページビデオメーカーとして設計されています。すべての採用ビデオにロゴやブランドカラーを簡単に統合できます。
HeyGen内のAIツールは現代の人材獲得戦略をどのようにサポートしますか？
HeyGenの強力なAIツールは、AIアバターやプロフェッショナルなナレーション機能を含み、多様なビデオコンテンツの迅速な作成を可能にすることで、人材獲得を大いにサポートします。これにより、採用担当者はソーシャルメディアでの採用活動のための魅力的なビデオを効率的に制作し、トップタレントを引き付けることができます。