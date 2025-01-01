HeyGenでキャリア強化ビデオメーカーをマスターする

魅力的なトレーニングビデオを活用して、プロフェッショナル開発を促進し、トップ人材を引き付けましょう。先進的なAIアバターを活用します。

180/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
社内従業員向けに、新しいスキルやソフトウェアのアップデートを詳述した60秒のプロフェッショナル開発トレーニングビデオを作成します。ステップバイステップのデモンストレーションと親しみやすく励ましの声を用いた明確で教育的なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、効果的なトレーニングビデオのコンテンツ制作を効率化します。
サンプルプロンプト2
求職者を対象にした30秒の魅力的な雇用者ブランディングビデオを制作し、会社のユニークな文化とチームの協力を強調します。真実味のあるエネルギッシュなビジュアル美学を選び、実際の従業員の証言と温かく招かれるようなバックグラウンド音楽を使用し、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して会社のミッションを明確にし、将来のチームメンバーを引き付けます。
サンプルプロンプト3
新入社員向けに、会社の基本的なポリシーとチーム構造を紹介する50秒の情報豊かなオンボーディングビデオをデザインします。歓迎的で構造化されたビジュアルアプローチを採用し、クリーンなグラフィックと安心感のあるナレーションを組み込み、HeyGenの字幕/キャプションを活用して、多様なチームのためのアクセシビリティと明確な内部コミュニケーションを確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

キャリア強化ビデオメーカーの使い方

共感を呼ぶ魅力的なビデオでプロフェッショナル開発と内部コミュニケーションを向上させ、組織全体でキャリアを強化します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶかゼロから始める
リクルートメントビデオや内部コミュニケーションなど、さまざまなユースケースに合わせてデザインされたプロフェッショナルなビデオテンプレートのライブラリから選択するか、独自のメッセージを開発するために白紙のキャンバスから始めます。このステップでは、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用してプロジェクトを効率的に開始します。
2
Step 2
AIでコンテンツを作成する
スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ技術を使用して、スクリプトを洗練されたビデオに変換します。プロフェッショナル開発モジュールや重要な内部更新のための魅力的なナラティブを、希望するメッセージを入力するだけで作成します。
3
Step 3
ブランディングとビジュアルを適用する
ロゴやカラーを使用してビデオをパーソナライズし、組織のアイデンティティを反映させます。これにより、雇用者ブランディングビデオを強化し、すべてのメッセージを独自のものにし、一貫した会社イメージを育成します。
4
Step 4
インパクトをエクスポートして共有する
アクセシビリティを向上させるために字幕/キャプションを追加してビデオを完成させ、さまざまなプラットフォームに最適化された形式でエクスポートします。内部コミュニケーションビデオを効果的に共有し、オーディエンスを引き付け、キャリア成長のイニシアチブを推進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

従業員トレーニングの効果を最大化する

.

AIを活用したビデオを使用して、トレーニングプログラムのエンゲージメントと保持を大幅に向上させ、従業員の継続的なキャリア強化を促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてリクルートメントとトレーニングのためのHRビデオ作成を効率化しますか？

HeyGenはHRプロフェッショナルが魅力的なリクルートメントビデオと効果的なトレーニングビデオを迅速に制作するのを支援します。AIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、トップ人材を引き付け、組織内でのプロフェッショナル開発をサポートします。

HeyGenを強力なビデオ作成プラットフォームにしている機能は何ですか？

HeyGenは、先進的なAIアバターとシームレスなテキスト・トゥ・ビデオ変換により、強力なビデオ作成プラットフォームです。豊富なビデオテンプレートと自動字幕機能により、制作時間を大幅に短縮し、あらゆるニーズに効率的に対応します。

HeyGenは内部コミュニケーションと雇用者ブランディングビデオの作成に適していますか？

もちろんです。HeyGenは、会社の文化を紹介する魅力的な内部コミュニケーションと雇用者ブランディングビデオの作成に最適です。カスタマイズオプションには、ブランドコントロールが含まれており、ビデオが常にブランドアイデンティティを反映し、トップ人材を引き付けるのに役立ちます。

HeyGenはプロフェッショナルなビデオコンテンツにどのようなカスタマイズを提供しますか？

HeyGenは、ビデオにロゴやブランドカラーを直接組み込むためのブランドコントロールを含む強力なカスタマイズ機能を提供します。また、多様なメディアライブラリ、自動字幕、さまざまなアスペクト比から選択でき、真にプロフェッショナルでカスタマイズされたビデオ体験を提供します。