AIキャリアスキルビデオジェネレーター：トレーニングと開発をマスターする
AIアバターでキャリアスキルトレーニングを生き生きとさせ、効果的な学習コンテンツを簡単に開発します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいソフトウェア機能の展開を内部サポートチームに説明する60秒の「ハウツー」ビデオを開発し、プロセスを効率化します。このビデオはクリーンで直接的であり、画面上のテキストオーバーレイと簡潔な説明音声を特徴とします。対象は内部運用およびITサポートスタッフです。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、迅速にコンテンツを生成し、正確性を確保します。
技術分野における新しい規制コンプライアンスの更新について、経験豊富なエンジニア向けに2分間の包括的なトレーニングビデオを作成します。対象はシニア技術スタッフおよびL&Dスペシャリストです。ビジュアルと音声スタイルはダイナミックで権威あるものであり、アニメーション図と専門家のコメントを組み合わせます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、複雑な情報を効率的に構造化し、一貫したブランド美学を維持します。
プロジェクトマネージャー向けに、技術プロジェクトの最近の進展を詳述する45秒のクイックアップデートビデオを設計し、内部コミュニケーションを促進します。対象は技術プロジェクトマネージャーおよびチームリーダーです。ビジュアルと音声スタイルはモダンであり、視覚的に魅力的なインフォグラフィックと自信に満ちた明確な声を使用します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、Slackや内部ダッシュボードなどのさまざまな内部コミュニケーションプラットフォームに最適化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなビデオ生成に高度なAIを活用していますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター技術を活用し、ユーザーがテキストを簡単にビデオに変換できるようにします。リアルなAIアバターと強力なビデオ制作ツールを備えた直感的なスタジオエディターを提供し、プロフェッショナルなビデオ生成を驚くべき効率で実現します。
HeyGenはグローバルチーム向けの多言語トレーニングビデオの制作を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは企業が包括的な多言語トレーニングビデオを作成するのを支援します。高度なAI音声オーバーと自動字幕を使用して、従業員のオンボーディングや広範な学習開発イニシアチブのための魅力的なコンテンツを開発し、多様なオーディエンスに効果的にリーチします。
HeyGenのビデオ編集ツールにはどのようなクリエイティブなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenはビデオ編集ツールを通じて広範なクリエイティブコントロールを提供し、ユーザーがアバターをカスタマイズし、多様なテンプレートから選択し、アニメーションを組み込むことができます。また、独自のブランド要素を統合し、スクリプトを洗練させて、すべてのビデオがビジョンに完全に一致するようにします。
HeyGenは企業の学習と開発のためのビデオ制作プロセスをどのように効率化できますか？
HeyGenは企業の学習と開発チームのためにプロセスを効率化するように設計されており、直感的なユーザーインターフェースと強力なビデオ制作ツールを提供します。LMS統合のオプションを含む機能を備え、従業員の開発とスキル開発プログラムのための効率的なコンテンツ作成と展開を促進します。