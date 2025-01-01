キャリアニュースビデオメーカー: 魅力的なニュースを迅速に作成

AIビデオ編集をマスターし、瞬時にニュース速報や説明ビデオを作成しましょう。強力なスクリプトからのテキストビデオ機能が制作を加速します。

HeyGenを使って、魅力的なニュースレポートを作成する方法を示す1分間のチュートリアルを作成してください。このビデオは、プロフェッショナルで情報豊かなビジュアルスタイルを持ち、視聴者がスクリプトを動的なニュースセグメントに変換するプロセスをガイドする明確なナレーションを特徴とする必要があります。これは、基本的なニュース制作を迅速に習得したい個人に最適です。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富なビデオ編集者や技術愛好家向けに設計された90秒の説明ビデオで、AIビデオ編集の技術的な能力を探求してください。HeyGenのAIエディターがAIアバターを使用して主要な機能を紹介し、アクセシビリティのために自動的に字幕を追加することで、編集プロセスをどのように効率化するかを示します。ビジュアルとオーディオのスタイルはクリーンでモダンであり、AI駆動の制作の効率向上を示す必要があります。
サンプルプロンプト2
リモートチームがHeyGenをオールインワンのビデオソリューションとして活用し、効率的なポストプロダクションを実現する方法を示す2分間のケーススタディを想像してください。このビデオは、制作チームやプロジェクトマネージャーを対象としており、さまざまなチームメンバーがHeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを利用して複雑なビデオプロジェクトに協力し、洗練された一貫したブランド美学を維持するシームレスなワークフローを紹介します。ビジュアルスタイルはダイナミックで、チームワークと生産性を強調する必要があります。
サンプルプロンプト3
オンラインコンテンツクリエイター向けの「説明ビデオ」として、複雑なトピックを説明する45秒のビデオを制作してください。このプロンプトは、鮮明なグラフィックスと鮮やかなカラーパレットを使用した非常に魅力的なビジュアルストーリーテリングアプローチを必要とします。HeyGenがどのように迅速なコンテンツ作成を促進するかを示すことに焦点を当て、さまざまなプラットフォームに最適化するためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを含め、最大のリーチとインパクトを確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

キャリアニュースビデオメーカーの使い方

AIを活用して魅力的なキャリアニュースビデオを効率的に作成し、スクリプトをプロフェッショナルなビジュアルストーリーに変換する簡単なステップを紹介します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、キャリアニュースのスクリプトをプラットフォームに直接貼り付けます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、視覚的なストーリーテリングの基盤を迅速に築き、書かれたコンテンツを編集可能なビデオ形式に変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
キャリアニュースレポートを提示するために、多様な「AIアバター」から選択します。この機能は、物理的なプレゼンターを必要とせずに、プロフェッショナルな画面上の存在感を確立し、「キャリアニュースビデオメーカー」コンテンツを生き生きとさせます。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーを追加する
「ボイスオーバー生成」を使用して、明確なナレーションでニュースビデオを強化します。この機能は、レポートのための魅力的な「ナレーションボイスオーバー」を作成し、メッセージが効果的かつプロフェッショナルに伝えられるようにします。
4
Step 4
完成したビデオをエクスポートする
キャリアニュースビデオが完成したら、希望の形式とアスペクト比で簡単に「エクスポート」します。HeyGenはシームレスな「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を提供し、さまざまなプラットフォームでの配信に準備が整った「オールインワンビデオソリューション」を提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

感動的なキャリア成功ストーリーを制作

感動的なキャリアの旅や貴重なアドバイスを紹介する魅力的なビデオを制作し、視聴者のモチベーションとエンゲージメントを高めます。

よくある質問

HeyGenはAIを使ってニュースビデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenはオールインワンのAIビデオエディターとして、スクリプトから画面までの迅速なニュースレポートビデオ作成を可能にします。AIアバターとボイスオーバー生成を活用し、カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、効率的なビジュアルストーリーテリングとポストプロダクションを実現します。

HeyGenはプロフェッショナルなニュースコンテンツのための包括的なAI編集機能を提供できますか？

もちろんです。HeyGenは自動字幕や高品質のナレーションボイスオーバー生成を含む強力なAI編集機能を提供します。これらの機能は編集映像プロセスを効率化し、インパクトのあるニュース速報や説明ビデオの提供に集中できるようにします。

HeyGenはニュースの要約を作成するチームにとってオールインワンのビデオソリューションとして何が優れていますか？

HeyGenはプロフェッショナルな要約やニュースアップデートを作成するためのチームコラボレーションをサポートするオールインワンのビデオソリューションとして設計されています。ブランドコントロール、メディアライブラリ、アスペクト比のリサイズを提供し、すべてのビデオプロジェクトで視覚的一貫性を維持します。

HeyGenはキャリアニュースビデオメーカーの制作をどのように効率化しますか？

強力なAIエディターとして、HeyGenは個人やチームがキャリアニュースビデオメーカーとして優れた成果を上げるために、複雑なポストプロダクションタスクを簡素化します。その直感的なプラットフォームと高度な機能により、さまざまなニュース形式、説明ビデオを含む高品質な出力を保証します。