キャリア成長ビデオメーカー：プロフェッショナルな存在感を高める
直感的なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、LinkedIn投稿やキャリア成長のためのプロフェッショナルビデオを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやコンサルタント向けに、複雑なサービスを簡単に理解できる現代的で魅力的な形式で紹介する、ダイナミックな45秒のプロフェッショナルビデオを作成します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、洗練されたプレゼンテーションを構築し、活気あるバックグラウンドミュージックを加えて、観客を魅了し、エンゲージメントを促進します。
社内チームや新入社員向けに、複雑なオンボーディングプロセスを明確で指導的な形式に簡素化する、簡潔な30秒の説明ビデオを開発します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、書かれた指示を親しみやすく役立つプレゼンテーションに変換し、チームの迅速な理解とスムーズなスタートを確保します。
業界の洞察を共有するための強力なLinkedIn投稿として設計された、影響力のある60秒のビデオを思想的リーダーや個人ブランド構築者向けに制作します。このブランドに合ったビデオは、洗練された権威あるビジュアルスタイルを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成されたダイナミックなナレーションと組み合わせて、信頼性を確立し、コミュニティの交流を促進します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルビデオで私のキャリア成長を促進できますか？
HeyGenは、キャリア成長や影響力のあるLinkedIn投稿に理想的な、洗練されたプロフェッショナルビデオを作成する力をユーザーに提供します。私たちのAIビデオメーカーはコンテンツ作成を簡素化し、プロフェッショナルな環境で際立つのを助けます。
HeyGenはAIアバターを使用したテキスト-to-ビデオ機能をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは高度なテキスト-to-ビデオ技術を備えており、スクリプトをリアルなAIアバターを使ったダイナミックなビデオに変換できます。また、説得力のあるナレーションのために統合されたボイスオーバー生成を活用することもできます。
HeyGenはコンテンツをカスタマイズするためのどのようなビデオ編集ツールを提供していますか？
HeyGenは、使いやすいドラッグ＆ドロップエディターや豊富なビデオテンプレートを含む直感的なビデオ編集ツールを提供しています。メディアライブラリからビデオ要素を簡単にカスタマイズして、メッセージに完全に一致するブランドビデオを作成できます。
HeyGenでブランドビデオを作成し、それらがアクセス可能であることを保証できますか？
はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを備えたプロフェッショナルでブランドに合ったビデオを制作することを可能にします。すべてのビデオマーケティング活動に自動キャプション生成を追加して、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。