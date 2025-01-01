キャリア開発ビデオメーカー：未来を築く

HeyGenの直感的なテキスト-to-ビデオ機能で、キャリア探索ビデオをスクリプトからスクリーンへと変革します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HRおよびL&Dの専門家向けに90秒の動画を作成し、AIビデオメーカーを使用して魅力的なトレーニングコンテンツを迅速に制作する方法を示します。ビジュアルとオーディオのスタイルはモダンでコーポレートなものにし、さまざまなプロフェッショナルな設定で多様なAIアバターをフィーチャーし、HeyGenのAIアバターによって強化されたナレーションで、ビデオ制作における専門知識と効率性を伝えます。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーを対象にした2分間の指導動画を制作し、ビデオがマーケティング戦略とブランドコントロールをどのように強化できるかを強調します。動画はダイナミックでブランド化されたビジュアルスタイルを持ち、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのカスタムテンプレートとストックメディアを組み込み、効果的なビデオマーケティングを案内する権威あるが親しみやすい声で進行します。
サンプルプロンプト3
デジタルマーケター向けに45秒のソーシャルメディア広告をデザインし、書かれたスクリプトを魅力的なビデオに迅速に変換する様子を示します。このプロンプトは、速いペースで視覚的に魅力的なスタイルを要求し、太字のグラフィックスとエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して迅速なコンテンツ生成を示し、最大のリーチを得るために自動生成された字幕/キャプションを完備します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

キャリア開発ビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールでインパクトのあるキャリア開発ビデオを簡単に作成し、メッセージをプロフェッショナルで魅力的なコンテンツに数分で変換します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
まず、キャリア開発メッセージをプラットフォームに書き込むか貼り付けます。「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能は「ビデオ制作」の中心であり、テキストをダイナミックなシーンにインテリジェントに変換し、インパクトのあるコンテンツの基盤を築きます。
2
Step 2
ビジュアル要素を選択
多様なプロフェッショナルな「ビデオテンプレート」とAIアバターから選択してメッセージを高めます。「テンプレート＆シーン」を活用して、効果的なキャリア探索ビデオのためにビジュアルをカスタマイズします。
3
Step 3
音声とブランディングを追加
魅力的な「ボイスオーバー生成」でビデオをパーソナライズし、明確さとエンゲージメントを確保します。「ボイスオーバー」を活用してブランドアイデンティティを強化し、専用のコントロールで一貫したブランディングを適用します。
4
Step 4
傑作をエクスポート
キャリア開発の「説明動画」が完成したら、「アスペクト比のリサイズ＆エクスポート」機能を使用して、さまざまなフォーマットとアスペクト比で簡単にエクスポートし、どのプラットフォームでも共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

モチベーショナルなキャリアコンテンツを制作

個人のキャリアジャーニーを通じてインスピレーションを与え、導く動画を制作し、モチベーションと成長を促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにAIを活用してビデオ制作を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオメーカーで、AIアバターとリアルなボイスオーバーを活用してビデオ制作を効率化します。スクリプトを直接魅力的なビデオに変換し、スクリプトからビデオへの制作プロセスを非常に効率的でユーザーフレンドリーにします。

HeyGenはプロフェッショナルなビデオ出力のためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、自動AIキャプション、高品質のボイスオーバー、包括的なブランドコントロールなどの強力な技術機能を提供し、一貫したビジュアルアイデンティティを確保します。直感的なドラッグ＆ドロップエディターと広範なメディアライブラリを組み合わせることで、プロフェッショナルなビデオ出力を簡単に実現します。

HeyGenはキャリア開発のための高品質な説明動画の制作を支援できますか？

はい、HeyGenは強力なキャリア開発ビデオメーカーで、カスタマイズ可能なビデオテンプレートとブランディングコントロールを提供し、高品質な説明動画を作成できます。ユーザーは複雑な情報を効率的に伝えることができ、影響力のあるキャリア探索動画やトレーニング資料に最適です。

HeyGenのテキストを魅力的なビデオコンテンツに変換するアプローチは何ですか？

HeyGenは強力なテキスト-to-ビデオ機能を備えており、ユーザーが任意の書かれたスクリプトをダイナミックなビジュアルコンテンツに簡単に変換できます。高度なテキスト-to-スピーチ技術とカスタマイズ可能なAIアバターを組み合わせることで、テキストから洗練された魅力的なビデオへのシームレスな移行を実現します。