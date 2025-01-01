L&D成功のためのキャリア開発ビデオジェネレーター

パーソナライズされた学習体験を簡単に提供。リアルなAIアバターでプロフェッショナルなキャリア開発ビデオを生成します。

224/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の社員を対象に、新しい社内キャリア向上プログラムへの興奮を生み出す45秒のマーケティングビデオを開発してください。このビデオは、活気に満ちたインスピレーションを与えるビジュアルスタイルで、アップビートなバックグラウンドミュージックとプロフェッショナルでエネルギッシュなビジュアルを特徴とします。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンライブラリを活用して、キャリア成長を望むスタッフに共鳴する洗練されたプレゼンテーションを迅速に組み立て、ビデオジェネレーターを効果的に使用して認知を広め、参加を促進します。
サンプルプロンプト2
パフォーマンスレビューやメンターシップを受ける個人向けに、実行可能なキャリア開発アドバイスに焦点を当てた30秒のパーソナライズされたフィードバックビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは共感的で直接的であり、暖かい照明の美学でサポート的な雰囲気を作り出します。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、一貫性のある安心感のあるトーンで個別のメッセージを届け、まるで話し手が直接視聴者に語りかけているかのようなパーソナライズされた感覚を提供します。
サンプルプロンプト3
特定のセクター内での複雑なキャリアパスや新興業界のトレンドを詳述する、プロフェッショナルや学生向けの90秒の説明ビデオを制作してください。全体的な美学は教育的で魅力的であり、インフォグラフィック、スムーズなトランジション、明確で明瞭な声を取り入れます。HeyGenの字幕/キャプション機能を実装して、アクセシビリティと理解を確保し、詳細なスクリプトを効果的なテキストからビデオへのプレゼンテーションに変換します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

キャリア開発ビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用してプロフェッショナルなキャリア開発ビデオを簡単に作成し、テキストを魅力的なコンテンツに変換してチームの成長と学習を促進します。

1
Step 1
テンプレートでプロジェクトを作成
プロフェッショナルにデザインされたテンプレートまたは空白のキャンバスを選択して、キャリア開発ビデオの構造を作成し、効率的に事前構築されたシーンを活用します。
2
Step 2
AIアバターとボイスオーバーを選択
多様なAIアバターからコンテンツを提示するために選び、リアルなボイスオーバーを生成して、メッセージを明確かつプロフェッショナルに届けます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
関連する画像やテキストを追加し、カスタムロゴやブランドカラーを含む特定のブランディングコントロールを適用して、統一感のある外観を作り出します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して高品質のビデオを完成させ、すべての学習およびコミュニケーションチャネルで配信する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

影響力のあるモチベーショナルコンテンツを制作

.

AI駆動のインスピレーションを与えるビデオを生成し、個人を動機付け、キャリア開発の旅での成長を促進するポジティブなマインドセットを育みます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにキャリア開発と学習イニシアチブを強化できますか？

HeyGenは強力なキャリア開発ビデオジェネレーターおよびAIビデオメーカーとして、「学習と開発」イニシアチブを変革します。ユーザーはAIアバターと「テキストからビデオAI」を使用して、高品質なトレーニングビデオや教育コンテンツを迅速に制作し、魅力的な教材の作成を効率化します。

HeyGenは魅力的なビデオを生成するためにどのようなクリエイティブ機能を提供していますか？

HeyGenはダイナミックなビデオ制作のために設計された一連の機能でクリエイティブなコンテンツ作成を支援します。ユーザーはリアルなAIアバターや多様なテンプレートを活用し、「AIボイスジェネレーター」機能を使って魅力的な「トーキングヘッド」ビデオや視覚的なストーリーを作成し、HeyGenを効果的な「AIビデオメーカー」にします。

HeyGenは企業のビデオ作成プロセスを簡素化しますか？

はい、HeyGenは高度な「AIビデオジェネレーター」技術を活用してビデオ作成プロセスを大幅に簡素化します。直感的なスタジオエディターを使用して、「テキストからビデオAI」を簡単に変換し、ボイスオーバーを生成し、「字幕/キャプション」を組み込むことで、プロフェッショナルな「コンテンツ作成」のためのビデオ編集時間と労力を劇的に削減します。

HeyGenを使用してブランド要素を使用したビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはビデオのブランド一貫性を確保するための強力なブランディングコントロールを提供します。テンプレートをカスタマイズし、ブランドのロゴや色を適用し、豊富なストックライブラリから特定のメディアを統合して、毎回プロフェッショナルで「ブランドに合ったビデオ」を作成し、独自のアイデンティティを反映します。