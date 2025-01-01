キャリア開発トレーニングビデオジェネレーター：潜在能力を引き出す
AIアバターを使用して瞬時に作成されたパーソナライズされたビデオで従業員トレーニングを効率化し、知識保持を向上させます。
L&Dチームを対象とした45秒のプロモーション作品を開発し、効果的なトレーニングビデオをどれほど簡単に生成できるかを示します。視覚的な美学はクリーンでモダンであり、励ましのある指導的なトーンで、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して迅速なコンテンツ作成を実現する効率性を強調します。
新入社員のスムーズなオンボーディングを目的とした30秒の歓迎ビデオを想像し、キャリア開発トレーニングビデオジェネレーターがコンテンツ作成をどのように簡素化するかを示します。このダイナミックで歓迎的な短いクリップには、簡潔で親しみやすいナレーションと迅速なシーンの切り替えが必要であり、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能がアイデアを瞬時に魅力的なビジュアルに変える方法を強調します。
すべての従業員とトレーニングマネージャー向けに75秒の情報ビデオを制作し、従業員トレーニングプログラムでの知識保持の向上に焦点を当てます。視覚と音声のスタイルは非常に消化しやすく、明確で明瞭なナレーションと画面上のテキストを使用し、HeyGenのボイスオーバー生成がどのようにして最大の学習効果をもたらすメッセージを効果的に伝えるかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはトレーニングビデオの創造性とパーソナライズをどのように向上させますか？
HeyGenは、AIを活用して高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を駆使し、魅力的でパーソナライズされたトレーニングビデオを作成する力を提供します。プロフェッショナルなAIボイスオーバーとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、スクリプトを簡単にダイナミックなコンテンツに変換し、視聴者に合わせたユニークな学習体験を保証します。
HeyGenを従業員トレーニングとオンボーディングに使用する利点は何ですか？
HeyGenは高品質な従業員トレーニングビデオの制作を効率化し、L&Dチームが従業員のオンボーディングとスキルアップのための包括的なコンテンツを開発するのを容易にします。私たちのプラットフォームは、広範なビデオ制作の専門知識を必要とせずに、明確で一貫したトレーニングメッセージを提供することで知識保持を向上させます。
HeyGenはキャリア開発とスキルアップのコンテンツ作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenはキャリア開発トレーニングビデオジェネレーターとして優れており、すべてのレベルのスキルアップコンテンツの作成を簡素化します。AIを使用してスクリプトを生成し、リアルなAIアバターを使用してビデオに変換し、多言語対応のボイスオーバーと字幕を通じて多様な労働力に対応します。
HeyGenはすべてのトレーニング資料でブランドの一貫性をどのように維持しますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントをすべてのトレーニングビデオにシームレスに組み込むことができます。カスタマイズ可能なテンプレートとメディアライブラリを活用して、企業のアイデンティティに完全に一致するプロフェッショナルなコンテンツを作成します。