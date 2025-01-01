キャリアコーチングビデオメーカー：オンラインプレゼンスを強化

テキスト-to-ビデオ機能を使用して、キャリアコーチングスクリプトを簡単に素晴らしいビデオに変換します。

AIアバターを活用して、パーソナライズされたアプローチを実現する方法を示す、キャリアコーチを目指す人々を対象とした1分間の説明動画を作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、オフィス環境で3Dレンダリングされたキャラクターを使用し、自信に満ちた明瞭なナレーションを添えてください。この「キャリアコーチングビデオメーカー」プロンプトは、HeyGenのAIアバターが静的なコンテンツを生き生きとさせ、キャリア開発のヒントでエンゲージメントを高めるシームレスな統合を強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナー向けに、テキストを動的なビジュアルに変換する簡単さを紹介する2分間の「オンラインビデオ作成」のチュートリアルを想像してください。ビデオはモダンで明るく、ステップバイステップのビジュアル美学を採用し、親しみやすく情報豊かなナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、シンプルな書面コンテンツを魅力的な「チュートリアルビデオ」に変え、複雑な編集なしでコンテンツ制作プロセスを合理化する方法を強調してください。
サンプルプロンプト2
多様な学習者向けにアクセス可能な「トレーニングビデオメーカー」コンテンツを作成することに焦点を当てた、企業のL&D部門向けの90秒間のトレーニングモジュールを設計してください。ビジュアルとオーディオスタイルは包括的で明確であり、クリーングラフィックスと読みやすいフォントを使用し、落ち着いたプロフェッショナルな声を組み合わせます。このプロンプトは特に、HeyGenの字幕/キャプション機能を示し、すべての「キャリア開発」コンテンツが幅広い視聴者にとって完全に理解可能で準拠していることを保証します。
サンプルプロンプト3
求職者向けに、模擬面接中の効果的な回答をシミュレートする45秒間の「AIビデオ」を制作してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで実用的であり、面接シナリオ間のクイックカットと画面上のヒントを特徴とし、励ましと明確なオーディオトラックを備えています。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、さまざまな面接設定を迅速に組み立て、現実的で魅力的な準備ツールを提供します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

キャリアコーチングビデオメーカーの使い方

魅力的でパーソナライズされたビデオコンテンツでキャリアコーチングの実践を強化し、プロフェッショナルでAIを活用したツールでより多くのクライアントにリーチします。

1
Step 1
コーチングスクリプトを作成
キャリアアドバイス、模擬面接の質問、または開発のヒントを書き、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用するためにエディターに貼り付けます。
2
Step 2
プロフェッショナルなAIアバターを選択
ブランドを代表し、人間味のあるタッチでコーチングメッセージを伝えるために、多様なAIアバターから選択します。
3
Step 3
ブランディングとビジュアルを適用
ロゴや色を使用してブランディングコントロールを適用し、一貫性のあるプロフェッショナルな外観でコーチングビデオをブランドアイデンティティに合わせて調整します。
4
Step 4
必要な機能でエクスポート
高品質のキャリアコーチングビデオを生成し、プロフェッショナルな字幕/キャプションを自動的に含めて、より広いアクセシビリティと視聴者のエンゲージメントを向上させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

モチベーショナルなキャリアコンテンツを作成

.

個人を鼓舞する強力なモチベーショナルビデオを提供し、自信を高め、成功するキャリア転換を促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにAIを活用して効率的なオンラインビデオ作成を実現していますか？

HeyGenは高度なAIを利用してテキストをビデオに変換し、ユーザーがスクリプトから簡単に魅力的なコンテンツを作成できるようにします。リアルなAIアバターと洗練されたナレーション生成を特徴とし、オンラインビデオ作成プロセスを大幅に効率化します。

HeyGenはプロフェッショナルトレーニングビデオ制作にどのような機能を提供していますか？

強力なトレーニングビデオメーカーとして、HeyGenはプロジェクトを迅速に開始するための豊富なテンプレートとシーンを提供します。また、ブランドコントロールを活用して、チュートリアルビデオが組織のビジュアルアイデンティティに完全に一致するようにすることができます。

HeyGenはビデオに字幕やキャプションを追加するプロセスを簡素化できますか？

はい、HeyGenはビデオに自動的に字幕/キャプションを生成し、視聴者のアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。この機能はポストプロダクションのワークフローを簡素化し、オンラインビデオコンテンツの迅速な配信を可能にします。

AIアバター以外に、HeyGenはコンテンツカスタマイズのためにどのような高度な機能を提供していますか？

ダイナミックなAIアバターに加えて、HeyGenはユーザーフレンドリーなインターフェースとドラッグ＆ドロップ機能を通じて広範なカスタマイズを提供します。テンプレートとシーンをパーソナライズし、ブランドコントロールを実装し、画面録画を統合して、ユニークでプロフェッショナルな説明ビデオコンテンツを作成できます。