AIアバターを活用して、パーソナライズされたアプローチを実現する方法を示す、キャリアコーチを目指す人々を対象とした1分間の説明動画を作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、オフィス環境で3Dレンダリングされたキャラクターを使用し、自信に満ちた明瞭なナレーションを添えてください。この「キャリアコーチングビデオメーカー」プロンプトは、HeyGenのAIアバターが静的なコンテンツを生き生きとさせ、キャリア開発のヒントでエンゲージメントを高めるシームレスな統合を強調します。

