技術に精通した潜在的な購入者をターゲットにした、30秒のダイナミックなカスタムカーのレビュー動画を作成し、新しいEVの内装機能とパフォーマンスを、洗練された未来的なビジュアルと魅力的で知識豊富なAIのナレーションで紹介してください。HeyGenのAIアバターを活用してレビューを提示し、プロフェッショナルなサウンドを実現するためにボイスオーバー生成を利用してください。

ビデオを生成