Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
週末の旅行を計画している家族やカップル向けに、広々としたSUVを強調した45秒のカーレンタルビデオを制作してください。ビデオは暖かく招待的なシネマティックなビジュアルスタイルで、風光明媚なルートと楽しい家族の瞬間を描き、心を弾ませるアコースティックな背景音楽が流れます。HeyGenのAIアバターを活用して、手間のかからない予約と旅行の楽しさについての短くて親しみやすい証言を提供してください。
サンプルプロンプト2
企業クライアントやビジネス旅行者を対象にした60秒のプロフェッショナルなカーレンタルビデオを作成してください。効率性とプレミアムサービスに焦点を当て、ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されて控えめであり、エグゼクティブセダンとスムーズで効率的なピックアップ/ドロップオフプロセスを特徴とし、落ち着いた自信に満ちたインストゥルメンタルスコアが流れます。忙しいプロフェッショナルがミュートで視聴することを考慮し、HeyGenの字幕/キャプションを統合してください。
サンプルプロンプト3
幅広いユーザーベースを対象にした新しい便利なアプリ機能や予約プロセスを説明する15秒のカーレンタルモバイルビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは明るく、イラスト的でテンポが速く、明確なインフォグラフィックとアニメーションテキストを使用し、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成されたエネルギッシュで親しみやすいボイスオーバーが伴います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

カーレンタルプロモビデオメーカーの使い方

ソーシャルメディアや広告向けにプロフェッショナルで魅力的なカーレンタルプロモビデオを簡単に作成し、素晴らしいビジュアルと説得力のあるメッセージで観客を魅了します。

1
Step 1
カーレンタルテンプレートを選択
カーレンタルプロモーション用にプロフェッショナルにデザインされたさまざまなテンプレートとシーンから選択してプロジェクトを開始します。これにより、カーレンタルビデオテンプレートの強固な基盤が提供されます。
2
Step 2
ブランドとメディアを追加
会社のブランドコントロール（ロゴ、カラー）を追加してビデオをパーソナライズし、ブランドアイデンティティに合わせてカラーをカスタマイズします。自社の車両画像をアップロードするか、統合されたメディアライブラリから選択します。
3
Step 3
魅力的なボイスオーバーとテキストを生成
スクリプトからのボイスオーバー生成を使用して、説得力のあるナレーションでプロモビデオを強化します。ダイナミックなテキストオーバーレイと字幕を追加して、主要な機能やオファーを強調します。
4
Step 4
ソーシャルメディアでエクスポートと共有
ビデオを完成させ、さまざまなフォーマットと解像度でエクスポートします。アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、InstagramやFacebookなどのソーシャルメディアプラットフォーム向けにコンテンツを最適化し、より広い観客にリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ポジティブな顧客体験を紹介

ダイナミックなAIビデオを通じて、輝かしい顧客の証言や成功事例を強調し、信頼を築き、新しいカーレンタルクライアントを引き付けます。

よくある質問

HeyGenを使ってプロフェッショナルなカーレンタルプロモビデオを素早く作成するにはどうすればいいですか？

HeyGenは、魅力的なカーレンタルプロモビデオの作成プロセスを簡素化します。幅広いカスタマイズ可能なカーレンタルビデオテンプレートとシーンを利用して、オンラインビデオメーカーを使用してビジネス向けの高品質なプロモーションコンテンツを簡単に制作できます。

HeyGenはカーレンタル広告のカスタマイズオプションを提供していますか？

HeyGenを使用すると、カーレンタル広告ビデオをブランドに合わせて完全にカスタマイズできます。ロゴを統合し、ブランドカラーを選択し、HeyGenの豊富なメディアライブラリを使用してコンテンツを強化し、各プロモビデオがあなたのユニークなアイデンティティを反映するようにします。

HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにカーレンタルビデオを最適化できますか？

もちろんです。HeyGenを使用すると、カーレンタルビデオをさまざまなアスペクト比に簡単にリサイズしてエクスポートでき、Instagramの投稿やストーリーフォーマットなどのソーシャルメディアプラットフォームでの共有に最適です。これにより、カーレンタルモバイルビデオコンテンツが常にプロフェッショナルに見えるようになります。

HeyGenにはカーレンタルプロモビデオを強化するための高度な機能が含まれていますか？

はい、HeyGenはAIアバター、スクリプトからのテキストビデオ、プロフェッショナルなボイスオーバー生成を含む強力なカーレンタルビデオメーカーです。これらのツールは、ダイナミックで説得力のあるプロモビデオを作成し、効果的なプロモーションのためにビデオエディタのタスクを簡素化します。