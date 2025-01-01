自動車プロ向けの車のパフォーマンスインサイトビデオメーカー

カスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、データ駆動型のインサイトを魅力的なビデオ報告とインサイトに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
自動車業界のビジネスマネージャーを対象に、リアルタイムのビデオ報告とインサイトを生成するためのAIビデオ編集ツールの効率性を紹介する、90秒の簡潔なビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオのスタイルは現代的でダイナミックであり、データビジュアライゼーションとライブ映像の間で素早くカットし、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して迅速な制作を行い、アクセシビリティのために自動字幕を追加します。
サンプルプロンプト2
車の販売担当者向けに、CRM統合を活用して見込み客にターゲットメッセージを届ける、45秒のインパクトのあるパーソナライズされたビデオ紹介をデザインしてください。ビデオはフレンドリーでありながらプロフェッショナルなビジュアルとオーディオスタイルを採用し、HeyGenのAIアバターを活用して温かいカスタム挨拶と説得力のある行動喚起を提供し、広範な手動作業を必要とせずに個人的なタッチを強化します。
サンプルプロンプト3
車の愛好家や見込み客向けに、車両の特徴やパフォーマンスの側面を詳細に解説する2分間の技術レビュー動画を制作してください。ビジュアルスタイルは高解像度で説明的であり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのストック映像とカスタムグラフィックスを組み合わせて使用し、スクリプトからのテキストビデオを使用して権威あるボイスオーバーを簡単に作成し、車の能力に関する重要なデータ駆動型インサイトを強調します。
step preview
プロンプトをコピー
step preview
作成ボックスに貼り付け
step preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

車のパフォーマンスインサイトビデオメーカーの使い方

複雑な車のパフォーマンスデータをAI駆動の編集ツールとリアルタイムインサイトで魅力的でプロフェッショナルなビデオに簡単に変換し、自動車の専門家向けに設計されています。

1
Step 1
ビデオの基盤を選ぶ
自動車コンテンツに特化したプロフェッショナルにデザインされた「ビデオテンプレート」から選択して始めましょう。これらの「テンプレートとシーン」は、車のパフォーマンスインサイトを紹介するための強力な出発点を提供します。
2
Step 2
パフォーマンスデータを追加する
「データ駆動型のインサイト」とビジュアル要素を簡単にインポートします。「ドラッグアンドドロップビデオ編集」を使用して、チャート、グラフ、映像を配置し、複雑なパフォーマンスメトリクスを理解しやすくします。
3
Step 3
魅力的なナレーションを作成する
ダイナミックなナレーションでビデオを強化します。「ボイスオーバー生成」を利用して、プロフェッショナルな「AIボイスオーバー」を追加し、主要なパフォーマンスメトリクスと分析を明確に説明し、明瞭さとエンゲージメントを確保します。
4
Step 4
インサイトをエクスポートして共有する
ビデオを完成させ、さまざまなフォーマットとアスペクト比で「エクスポート」します。完成した「ビデオ報告とインサイト」を「パフォーマンスダッシュボード」にシームレスに統合するか、直接共有して、情報に基づいた意思決定を促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

車のパフォーマンスインサイトを視覚化する

.

複雑な車のパフォーマンスデータを魅力的なAI駆動のビデオに変換し、ステークホルダーや顧客に重要なインサイトを効果的に視覚化します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして車のパフォーマンスインサイトビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは高度なAIビデオ編集ツールを活用して、複雑なデータを魅力的なビデオレポートに変換します。AIボイスオーバーを使用してプロフェッショナルな車のパフォーマンスインサイトビデオを生成し、データ駆動型のインサイトを視聴者にとって理解しやすくします。

HeyGenは自動車コンテンツ作成のためにどのようなAIビデオ編集ツールを提供していますか？

HeyGenはAIアバター、スクリプトからのテキストビデオ、ボイスオーバー生成を含む包括的なAIビデオ編集ツールを提供しています。これにより、車のビデオ広告から車両レビュー動画まで、高品質な自動車ビデオの効率的な制作が可能になり、ソーシャルメディアビデオを強化します。

HeyGenはリアルタイムのビデオ報告とパーソナライズされたビデオ紹介のためにデータを統合できますか？

はい、HeyGenはデータ駆動型のインサイトのためのビデオ作成をサポートし、パーソナライズされたビデオ紹介とビデオ報告を強化します。その機能により、パフォーマンスダッシュボードの概要やターゲットを絞った自動車ビデオコンテンツのために動的な情報を統合することができます。

HeyGenはどのような機能で自動車ビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なドラッグアンドドロップビデオ編集と豊富なビデオテンプレートの選択肢でプロフェッショナルな自動車ビデオ作成を簡素化します。字幕やブランディングコントロールを簡単に追加して、注目を集める車のビデオ広告やソーシャルメディアビデオを制作できます。