車両操作ビデオメーカー: 驚くべき車両ビデオを迅速に作成

魅力的なビデオで車の販売を促進し、マーケティングを向上させましょう。テキストからビデオへの機能を使用してプロフェッショナルなコンテンツを簡単に生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
技術文書用に設計された新しい車両ビデオ編集ソフトウェアの効率性を紹介する45秒のプロモーションビデオを開発し、自動車ソフトウェア開発チームを対象としています。ビジュアルとオーディオのスタイルは高速で技術的に進んでおり、ユーザーインターフェースのフローと統合ポイントを強調し、HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用してスクリプトから直接生成された正確でデータ駆動のナレーションをサポートし、プロジェクトの更新に迅速な対応を保証します。
サンプルプロンプト2
一般的な車両メンテナンス手順を説明する30秒のカスタマーサービスビデオを制作し、地元の自動車修理店がソーシャルメディアで共有することを目的としています。ビジュアルスタイルは実用的でわかりやすく、実際の例を使用し、親しみやすく安心感のある音声トーンを持たせます。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用してアクセシビリティを確保し、多様な視聴者に効果的なこの車両操作ビデオメーカーを実現します。
サンプルプロンプト3
自動車フリートマネージャーを対象とした、新しい安全プロトコルを概説する1.5分の企業ブリーフィングビデオが必要です。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで明確にし、関連するデータビジュアライゼーションと画面上のテキストを組み込み、フォーマルで権威あるナレーションを提供します。この車両操作ビデオメーカーは、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、適切な背景映像とグラフィックスを迅速に調達し、一貫したブランドメッセージを伝えるためのテンプレートを利用できます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

車両操作ビデオメーカーの使い方

AIを活用してプロフェッショナルな車両操作およびプロモーションビデオを簡単に作成し、ディーラーのマーケティング活動を強化します。

1
Step 1
テンプレートを選択
プロジェクトを迅速に開始するために、車両操作またはプロモーションビデオのニーズに合ったプロフェッショナルにデザインされた「テンプレート」から選択します。
2
Step 2
ナラティブを作成
スクリプトを貼り付けてナラティブを作成し、プラットフォームが「スクリプトからのテキストからビデオ」機能を使用してメッセージの魅力的なナレーションを生成します。「車両操作ビデオメーカー」に最適です。
3
Step 3
ビジュアルで強化
「AIアバター」を追加してコンテンツを提示し、「AI車両ビデオジェネレーター」の出力をよりダイナミックでプロフェッショナルにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
完成したビデオをエクスポートし、すべての「ソーシャルメディア」マーケティングチャネルに合わせた自動「字幕/キャプション」と「アスペクト比のリサイズとエクスポート」オプションで最大のリーチを確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の声ビデオ

満足した車のオーナーからの説得力のあるビデオ証言を開発し、購入決定に影響を与える信頼と信頼性を構築します。

よくある質問

HeyGenのAI車両ビデオジェネレーターは、車のプロモーションビデオの制作をどのように簡素化しますか？

HeyGenのAI車両ビデオジェネレーターは、先進的なAIパワード編集を活用して、魅力的な車のプロモーションビデオの制作を効率化します。ユーザーはスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、AIアバターとリアルなナレーションを生成することで、マーケティングキャンペーンの迅速な対応を保証します。

HeyGenはディーラー向けにどのような車両ビデオ編集ソフトウェアの機能を提供していますか？

HeyGenは、カーディーラー向けにカスタマイズ可能なテンプレートと豊富なメディアライブラリを含む包括的な車両ビデオ編集ソフトウェアの機能を提供しています。これにより、販売を促進するプロフェッショナルなマーケティングビデオを簡単に作成できます。

HeyGenを使用して、車両操作ビデオに高品質のナレーションと字幕/キャプションを追加できますか？

もちろんです。HeyGenは、高品質のナレーションと正確な字幕/キャプションを車両操作ビデオに簡単に追加できるようにします。これにより、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームでの最大限のアクセスとエンゲージメントが保証されます。

HeyGenを使用して車のプロモーションビデオで一貫したブランディングを維持するにはどうすればよいですか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、カーディーラーがカスタムロゴやブランドカラーを車のプロモーションビデオに組み込むことができます。プロフェッショナルなテンプレートを利用して、すべてのビデオが一貫して独自のブランドアイデンティティを反映するようにします。