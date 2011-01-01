自動車ディーラー向けビデオクリエーター：魅力的なコンテンツで販売を促進
ディーラーのマーケティングをAIアバターやカスタマイズ可能なテンプレートを使ってパーソナライズされた顧客体験で強化しましょう。
Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
AIによって駆動される60秒のビデオツアーを作成し、視聴者を仮想旅行であなたのディーラーシップを通して案内してください。技術に精通した車のファン向けに、このビデオはHeyGenのAIアバターを使用して、インタラクティブでシームレスな体験を提供します。高品質のビジュアルとプロフェッショナルなナレーションに焦点を当て、このビデオはあなたのディーラーシップが提供する最先端の技術とパーソナライズされたサービスを示し、現代の車ディーラー向けビデオマーケティングの不可欠なツールになります。
この30秒のビデオは、初めて車を購入する人向けに設計されており、お客様にパーソナライズされた体験を提供し、販売店を差別化します。HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して、顧客の旅を検索から新車でのドライブまで魅力的なストーリーとしてナレーションします。ビデオは視覚的に魅力的で、温かみのある歓迎するトーンで、視聴者に共感し、販売店への訪問を促すようにします。
90秒のビデオでお客様の注目を集め、ディーラーの製品の多様性を示しましょう。次の車を探している家族向けに、このビデオはHeyGenのストックメディア/リソースライブラリを使用して、印象的な画像と実生活のシナリオを取り入れます。親しみやすく情報に富んだナレーションが付き、車の特徴や利点について詳しく説明し、自動車ディーラーのビデオマーケティングに効果的なツールになります。
クリエイティブ・モーター
機材不要。編集不要。ただあなたのAIビデオエージェントが働く
ネイティブビデオの作成
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と目的を持って建てられた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenは、AIによって強化されたツールとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、魅力的なビデオツアーや顧客に合わせた体験を作成するための革新的なビデオマーケティングソリューションで、車のディーラーを支援しています。
数分で高性能なAIビデオ広告を作成.
Quickly produce captivating video ads for car dealerships, enhancing visibility and attracting potential buyers.
数分で魅力的なソーシャルネットワーク用のビデオやクリップを生成します.
Effortlessly create dynamic social media content to showcase vehicles and dealership promotions, boosting online engagement.
よくある質問
HeyGenが車のディーラーのためのビデオマーケティングをどのように改善できるか？
HeyGenは、AIによるビデオツアーやカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、車のディーラーが魅力的でパーソナライズされた顧客体験を簡単に作成できるようにしています。直感的なビデオ編集ツールを使用して、ディーラーは潜在的な購入者に響く説得力のあるストーリーを作り出すことができます。
HeyGenが自動車ディーラーのビデオクリエーターにとって主要な選択肢となる理由は何ですか？
HeyGenは、シナリオからのテキストをビデオに変換する機能やAIアバターなどを提供することで、自動車ディーラー向けのビデオクリエーターとして際立っています。これらの機能により、ディーラーは専門的な技術を必要とせずに、効率的にプロフェッショナルな品質のビデオを制作し、マーケティング努力を向上させることができます。
HeyGenのビデオソフトウェアは、ディーラー向けにモバイルビデオ録画をサポートしていますか？
はい、HeyGenのビデオソフトウェアはモバイルビデオ録画をサポートしており、営業チームが外出先でビデオをキャプチャして編集することができます。この柔軟性により、ディーラーはダイナミックで反応の良いビデオマーケティング戦略を維持することができます。
HeyGenのビデオツアー製品を使用する利点は何ですか？
HeyGenのビデオツアー製品は、ディーラーが没入型でインタラクティブなビデオツアーを作成する能力を提供します。ボイスオーバー生成やブランドコントロールのような特徴を備えて、ディーラーは一貫性がありプロフェッショナルなブランド体験を顧客に提供することができます。