車のディーラービデオジェネレーター: AIビデオで販売を促進

スマートなビデオテンプレートを使用して、ディーラーシップのプロフェッショナルなプロモビデオを迅速に作成し、より多くの顧客を引き付けましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
車のディーラーのスタッフと管理者を対象にした1分間の情報ビデオを開発し、画面キャプチャを特徴とするクリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルで在庫管理の効率性を示し、HeyGenのナレーション生成を通じて生成された明確なナレーションを補完し、内部トレーニングのための迅速で自動化されたビデオ作成を確保します。
サンプルプロンプト2
幅広いソーシャルメディアユーザーを対象にした45秒のソーシャルメディアコンテンツビデオを制作し、顧客の声を現代的で本物のビジュアルスタイルで強調し、親しみやすいバックグラウンドミュージックとHeyGenによって有効化された重要な字幕/キャプションを追加して、音声なしでのリーチを最大化し、プロフェッショナルなプロモビデオとして機能します。
サンプルプロンプト3
新しい車の販売アソシエイト向けの2分間の内部トレーニングビデオを想像し、複雑な車両の特徴や販売プロセスを構造化された教育的なビジュアルスタイルで詳細に説明し、HeyGenのAIアバターを利用して情報を権威あるが親しみやすい形で提示し、一貫したブランディングのためのカスタマイズ可能なビデオテンプレートを基に構築します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

車のディーラービデオジェネレーターの仕組み

ディーラーシップのためのプロフェッショナルな車販売ビデオを迅速かつ簡単に作成し、オンラインプレゼンスと顧客エンゲージメントを向上させましょう。

1
Step 1
ビデオテンプレートを選ぶかスクリプトから始める
車のディーラーシップ向けに最適化された多様な「ビデオテンプレート」から選択するか、直接スクリプトを入力してビデオコンテンツを即座に作成します。
2
Step 2
車両の詳細とナレーションを追加
車の画像をアップロードし、特定の車両情報を入力し、「ナレーション生成」機能を利用して広告のための魅力的なストーリーを作成します。
3
Step 3
AIアバターとブランディングを統合
「AIアバター」を使用して車両をプロフェッショナルに紹介します。ディーラーシップのロゴやカラースキームを簡単に適用し、一貫したブランディングを実現します。
4
Step 4
最適化されたビデオをエクスポートして共有
ビデオを完成させ、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォームに合わせて調整します。高品質の「ソーシャルメディアコンテンツ」を簡単に制作し、配信準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なAIビデオで顧客の成功事例を紹介

AIアバターを使用して本物の顧客の声や成功事例を生成し、信頼と信頼性を構築します。

background image

よくある質問

HeyGenはディーラーシップのためのAI車ビデオジェネレーターとしてどのように役立ちますか？

HeyGenは強力なAI車ビデオジェネレーターで、スクリプトを魅力的な自動車マーケティングビデオに変換します。テキストからビデオへの技術とリアルなAIアバターを活用して、ディーラーシップのための魅力的なコンテンツを迅速に作成できます。

HeyGenは車販売ビデオ制作のためにどのような技術的カスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ディーラーシップのロゴや色をすべての車販売ビデオに組み込むことができます。また、豊富なメディアライブラリにアクセスし、異なるアスペクト比に合わせてサイズを変更し、4K解像度を含む高品質でビデオをエクスポートできます。

HeyGenは自動車マーケティングのための迅速で自動化されたビデオ作成を可能にしますか？

はい、HeyGenは迅速で自動化されたビデオ作成を専門としており、ディーラーシップが効率的にコンテンツを生成するのを支援します。インスタントナレーション生成や自動字幕/キャプションなどの機能を活用して、制作ワークフローを合理化し、プロフェッショナルなプロモビデオを作成します。

HeyGenは車のディーラーシップのために高品質な出力のプロフェッショナルなプロモビデオを制作できますか？

もちろんです。HeyGenは高品質な制作でプロフェッショナルなプロモビデオを際立たせます。4K解像度でビデオをエクスポートし、簡単に字幕/キャプションを追加できるため、自動車マーケティングコンテンツをどのプラットフォームでも準備できます。