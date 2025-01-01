自動キャプションビデオツール：字幕を素早く生成
高度な字幕/キャプション機能を活用して、編集可能なトランスクリプトを即座に生成し、オンラインでの検索性と視聴者のエンゲージメントを向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業やマーケティングチーム向けにデザインされた1分間のプロフェッショナルなビデオを想像してください。グローバルなオーディエンスにリーチする力を強調します。クリーンで多文化的なビジュアルと明確なナラティブを通じて、字幕/キャプションを利用してビデオに字幕をシームレスに追加する方法を示し、HeyGenのAIアバターがさまざまな言語でメッセージを届けることで、最大限のアクセシビリティを実現する字幕翻訳のグローバルな影響を示します。
90秒のスリークでクリエイティブなビデオは、マーケティングプロフェッショナルやブランドマネージャー向けにカスタマイズされており、ビデオブランディングの芸術的なコントロールを強調します。ユーザーがブランドアイデンティティに合わせて字幕を広範にカスタマイズし、すべてのビデオを独自のものにする方法を鮮やかに描写します。ビジュアルスタイルは多様な字幕スタイルを示し、アップビートなバックグラウンドミュージックで補完され、HeyGenの柔軟な字幕/キャプション機能と、ブランドの一貫性をすべてのプラットフォームで確保するためのさまざまなテンプレートとシーンによって解放されるクリエイティブな可能性を力強く示します。
技術ユーザーやeラーニング開発者を対象とした2分間の詳細なチュートリアルスタイルのビデオは、キャプションビデオツールをワークフローに統合するプロセスを簡素化します。落ち着いた明確なナレーションが視聴者をステップごとに案内し、編集可能なトランスクリプトの機能と、音声からテキストへの変換機能が正確なキャプションへの道を開く方法に焦点を当てます。このビデオは、HeyGenの強力な字幕/キャプション機能を通じて、SRTエクスポートの容易さを示し、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して包括的なトレーニングモジュールを作成するためにスクリーンレコーディングを多用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビデオに字幕を追加するのを簡単にしますか？
HeyGenは高度なAIを活用した自動字幕生成機能を提供し、音声を迅速にテキストに変換し、ビデオコンテンツに簡単に字幕を追加できるようにします。この強力なビデオキャプションジェネレーターは、アクセシブルなコンテンツを作成するためのシームレスなワークフローを保証します。
HeyGenでビデオキャプションの外観をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenのオンラインビデオエディターでは、さまざまなフォントスタイル、サイズ、色を提供し、字幕を広範にカスタマイズできます。キャプションアニメーションやグローエフェクトを含む動的な字幕を組み込んで、ブランドフォントに合わせて視聴者のエンゲージメントを向上させることができます。
HeyGenは正確なビデオキャプションを生成するためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenは、複数の話者を効果的に処理し、高精度で音声をテキストに変換する正確な自動字幕生成機能を提供します。微調整のための編集可能なトランスクリプトにアクセスでき、SRTなどの形式でクローズドキャプションをエクスポートすることで、技術的な互換性とプロフェッショナルな品質をすべてのビデオキャプションに保証します。
自動生成以外に、HeyGenのキャプションはどのようにしてビデオのリーチを向上させますか？
HeyGenのキャプションビデオツールは、コンテンツをグローバルにアクセス可能にすることで、ビデオのリーチを向上させます。明確で包括的なビデオ字幕を提供することで、ソーシャルメディアのエンゲージメントを向上させ、言語や聴覚能力に関係なくメッセージが共鳴することを保証します。