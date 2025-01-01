キャプテンスポットライトビデオメーカー: 魅力的な動画を作成
YouTubeやInstagram向けのプロフェッショナルなスポットライト動画を簡単に作成。無限のクリエイティブな可能性を提供するメディアライブラリ/ストックサポートにアクセス。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
効率的な動画制作ツールを求めるマーケティング専門家を対象にした90秒の説明動画を開発します。この動画はモダンで洗練された美学を採用し、動的なオンスクリーンテキストと自信に満ちたAIアバターを使用して、HeyGenの「AIアバター」を活用して魅力的なマーケティングコンテンツを作成する方法を説明します。音声は直接的で情報に富み、「AIビデオメーカー」が複雑な動画編集ワークフローを簡素化し、キャンペーンの立ち上げにかかる時間とリソースを節約する方法を示します。
新機能を発表するプロダクトマネージャーや、今後のバーチャルサミットを宣伝するイベントオーガナイザーのための魅力的な2分間の「スポットライト動画」を制作します。ビジュアルプレゼンテーションはエネルギッシュで魅力的であり、シネマティックなトランジションと鮮やかなグラフィックスを使用し、心を高揚させる音楽に合わせて設定します。重要なのは、正確でスタイリッシュな「字幕/キャプション」を組み込み、アクセス性とインパクトを最大化し、HeyGenの包括的な「ビデオエディター」機能が製品やイベントを広い観客に鮮明に焦点を当てる方法を示すことです。
ソーシャルメディアマネージャーやインフルエンサー向けに、さまざまなプラットフォーム向けにコンテンツを最適化する方法を示す45秒のチュートリアルをデザインします。ビジュアルとオーディオスタイルはトレンディで活気に満ち、クイックカット、人気のバックグラウンドミュージック、さまざまなアスペクト比の例を特徴とします。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を強調し、単一の動画がInstagramストーリーズやYouTubeショートなどの「ソーシャルメディア動画」プラットフォームにどれほど簡単に適応できるかを示し、クロスプラットフォーム投稿を簡単にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAI動画作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIを活用したビデオエディターで、スクリプトからテキストを動画に変換し、プロフェッショナルなナレーションとAIアバターを備えた動画作成を簡素化します。このオンラインビデオエディターは、高品質なコンテンツの制作を効率的に行います。
HeyGenでスポットライト動画プロジェクトをカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは、さまざまなテンプレートとシーンを備えた強力なオンラインビデオエディターを提供し、ロゴや色の完全なブランディングコントロールを可能にします。ユニークなビデオエフェクトを簡単に適用して、ソーシャルメディア動画を際立たせることができます。
HeyGenはどのようなメディアリソースとエクスポートオプションを提供していますか？
HeyGenは包括的なストックライブラリを統合し、独自のメディアのアップロードをサポートすることで、多用途なビデオエディターを提供します。完成した動画をさまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートし、YouTubeやInstagramなどのプラットフォームに最適化できます。
HeyGenには動画プロジェクト向けの高度なAI編集ツールが含まれていますか？
はい、HeyGenには自動字幕生成のためのAIキャプションジェネレーターを含む高度なAI編集ツールが組み込まれています。このAIを活用したビデオエディターはワークフローを簡素化し、動画作成を効率的かつアクセスしやすくします。