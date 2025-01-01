驚くべき編集のための究極のCapCutチュートリアルビデオ
CapCutでモバイル上で驚くべきビデオ編集を解放し、HeyGenのAIアバターがあなたのコンテンツを次のレベルに引き上げる方法を発見しましょう。
CapCutの作品を引き立てるために、目を引くフィルターと魅力的なバックグラウンドミュージックを追加する方法を90秒のガイドで学びましょう。ビデオの美学を向上させたいCapCutユーザーを対象に、ダイナミックで視覚的に豊かなスタイルとアップビートなオーディオトラックを使用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用してクリエイティブな要素に迅速にアクセスします。
CapCutの自動キャプションと背景除去機能を活用して、プロフェッショナルな仕上がりを目指す中級ユーザーとコンテンツクリエイター向けに、2分間の詳細な解説で高度な編集スキルを解放しましょう。ビフォーアフターの効果を示す洗練された情報豊かなビジュアルスタイルを提示し、HeyGenの字幕/キャプション機能で正確さを強化します。
CapCutのスマートテンプレートと効率的なエクスポートオプションを活用して、バイラル準備が整ったショートビデオを作成する技術を45秒の簡潔なチュートリアルでマスターしましょう。ソーシャルメディアインフルエンサーや迅速なコンテンツクリエイターに最適で、HeyGenのテンプレート＆シーン、アスペクト比のリサイズ＆エクスポートを示し、プラットフォームに最適な準備を整えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIでどのようにビデオ編集を簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバターやスクリプトからのテキストビデオなどの高度なAIツールを活用して、ビデオ編集プロセスを大幅に簡素化します。スマートテンプレートを使用することで、コンテンツ作成をさらに加速し、プロフェッショナルなビデオ制作を誰でも利用可能にします。
HeyGenはカスタムブランディングをビデオに統合できますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、特定のブランドカラー、カスタムフォントをすべてのビデオに組み込むことができます。これにより、コンテンツが常にブランドアイデンティティを反映します。
HeyGenで作成したビデオのエクスポートオプションは何ですか？
HeyGenは、さまざまなアスペクト比のリサイズ機能を含む多様なエクスポートオプションを提供し、どのプラットフォームでもビデオを最適化できます。高品質でビデオを簡単にエクスポートし、どこで共有してもプロフェッショナルに見えるようにします。
HeyGenは自動字幕とボイスオーバー生成をサポートしていますか？
はい、HeyGenは自動キャプション生成のための強力な機能を備えており、プラットフォーム内で高度なボイスオーバー生成機能を提供します。これらのAIツールはアクセシビリティを向上させ、魅力的なチュートリアルビデオの作成を容易にします。