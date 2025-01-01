ビジネス向けチュートリアルビデオ: HeyGenで成長をマスター
HeyGenの直感的なツールとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、ビジネスのためのプロフェッショナルなチュートリアルを簡単に作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングマネージャーやコンテンツストラテジストをターゲットにした、45秒のプロモーションビデオを作成し、「プロフェッショナルビデオ」と「ビデオ編集」能力を向上させたいと考えている人々に向けて発信します。このビデオは、シャープなグラフィックと自信に満ちたAIアバターが主要な情報を提示する、洗練されたモダンな美学を示し、明確な字幕/キャプションで補完されます。HeyGenの「AIアバター」がどのように説得力のあるメッセージを届け、「字幕/キャプション」が複雑なビジネスのトピックに最大限のアクセシビリティを提供するかを示してください。
デジタルマーケターやコミュニティマネージャーを対象にした、30秒のソーシャルメディア向けの説明ビデオを制作し、「ソーシャルメディア用のビデオを作成」して瞬時に注目を集めることを目指します。ダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、クイックカット、太字のテキストオーバーレイ、アップビートでトレンドのオーディオトラックを使用します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を使用して、シンプルなテキストを魅力的なビデオコンテンツに変換する効率性を示し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」がさまざまなプラットフォームに最適化された出力をどのように提供するかを示してください。
企業トレーナーや製品教育者向けに、複雑な概念を魅力的な「プレゼンテーション」に簡素化することを目指した、60秒の「ビジネス向けチュートリアルビデオ」をデザインしてください。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンで教育的であり、画面上の注釈と落ち着いた指導的な声のナレーションを利用します。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」から多様なビジュアルを統合し、正確な「ボイスオーバー生成」で明確さを高めることで、効果的なプレゼンテーションビデオを構築することに焦点を当ててください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビジネス向けのプロフェッショナルなビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターとテキスト-ビデオ技術を使用して、ビジネスビデオを簡単に作成することを可能にします。その直感的なツールとテンプレートは、広範なビデオ編集経験がなくても高品質なコンテンツを制作できるようにプロセスを簡素化します。
HeyGenはブランドのビデオコンテンツのカスタマイズを手助けしてくれますか？
もちろんです。HeyGenはブランドアイデンティティに合わせてテンプレートをカスタマイズするための豊富なオプションを提供します。ロゴやブランドカラー、ライブラリからのメディアを簡単に組み込んで、ソーシャルメディアデザインやプレゼンテーションに最適な、独自のビデオを作成できます。
ビジネス向けの魅力的なチュートリアルビデオを作成するために、HeyGenはどのような機能を提供していますか？
ビジネス向けのチュートリアルビデオには、HeyGenはAIアバターやスクリプトからのボイスオーバー生成、そして自動生成された字幕/キャプションなどの強力な機能を提供します。これにより、視聴者を引き込む明確で効果的なトレーニングビデオを簡単に制作できます。
HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けにコンテンツを編集し適応させるのに適していますか？
HeyGenは包括的なオンラインビジネスビデオメーカーとして、強力なビデオ編集機能を提供します。アスペクト比を簡単に調整し、コンテンツをエクスポートすることで、ソーシャルメディアや他のプラットフォーム向けに最適なプレゼンテーションでビデオを作成することができます。