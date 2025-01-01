候補者の強み概要ビデオメーカー：採用を強化
AIアバターを使用して、スキルを明確に示し、採用を効率化するプロフェッショナルな候補者概要ビデオを簡単に作成。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
求職者とキャリアカウンセラーを対象にした、60秒の活気ある自己プロモーションビデオを制作し、個人がどのようにして独自の「コミュニケーションスキル」を真に示す「ビジュアルレジュメ」を作成できるかを説明してください。エネルギッシュで励みになるビジュアル美学を採用し、カメラに直接話す候補者の多様な例を紹介し、心を高揚させるサウンドトラックで補完してください。HeyGenの「AIアバター」を使用して、異なる候補者のペルソナや求職者自身を表現することを提案し、パーソナライズの力を強調してください。
HRプロフェッショナルとタレントアクイジションスペシャリストに最適な30秒の簡潔な説明ビデオを想像し、「AIビデオエージェント」と組み合わせた「ビデオ評価ツール」の変革力を強調してください。このビデオは、現代的で洗練されたビジュアル美学を必要とし、動的なテキストオーバーレイと微妙なアニメーションを使用し、権威あるが安心感のあるナレーションでバックアップします。HeyGenの「ボイスオーバー生成」がどのように明確さとプロフェッショナリズムを保証し、候補者の洞察を容易にアクセス可能にするかを示してください。
潜在的な候補者と会社のリクルーターを対象にした、説得力のある45秒の「雇用者ブランディングビデオ」を作成し、会社が重視する特定の「技術スキル」とソフトスキルを強調してください。ビジュアルアプローチは、インスピレーションを与え、歓迎するものであり、行動中の多様なチームメンバーを紹介し、ポジティブな職場環境を示し、インスパイアリングな音楽スコアに設定してください。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を活用して、プロフェッショナルで魅力的な物語を簡単に構築し、トップタレントを引き付けてください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして説得力のある候補者の強み概要ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenのAI駆動ツールは、動的な候補者の強み概要ビデオの作成を効率化し、採用チームがコミュニケーションスキルと技術スキルの両方を効果的に強調し、採用プロセスを向上させます。
HeyGenを使用した雇用者ブランディングビデオの利点は何ですか？
HeyGenは、先進的なAIアバターと多様なテンプレートとシーンを備えた直感的なオンラインビデオエディターを提供し、魅力的な雇用者ブランディングビデオを簡単に制作し、トップタレントを引き付け、採用活動を強化します。
HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの機能を提供していますか？
はい、HeyGenは最先端のAIアバターテクノロジーと強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を備えており、リアルなボイスオーバー生成と組み合わせて、書かれたコンテンツをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換します。
HeyGenのビデオ作成プロセスはどれほどユーザーフレンドリーですか？
HeyGenのオンラインビデオエディターは、直感的なドラッグアンドドロップ機能と豊富なテンプレートとシーンのライブラリを備えており、すべてのユーザーにとってシームレスで効率的なビデオ作成体験を保証します。