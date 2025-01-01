候補者スポットライトビデオメーカー：優秀な人材を迅速に引き付ける
魅力的な社員スポットライトビデオで優秀な人材を引き付け、会社の文化を紹介し、強力なテキストからビデオへの技術を活用します。
既存の社員の会社内でのプロフェッショナルな成長を紹介する45秒のリクルートメントビデオをデザインし、彼らのキャリアの旅と役割への情熱を強調します。求職者や業界のプロフェッショナル向けに、ダイナミックなテキストアニメーションとHeyGenのAIを使用したモチベーショナルな「ボイスオーバー生成」を採用したインスパイアリングなビジュアルスタイルで制作します。これにより、キャリア開発の機会を示す魅力的なリクルートメントビデオを作成します。
AIアバターが求職者からの会社文化や日常業務に関するよくある質問に答える60秒の社員スポットライトビデオを制作します。面接プロセス中の候補者を対象とし、明確で情報豊富なビジュアルスタイルで、画面上の質問を鮮明に表示し、信頼性がありながらプロフェッショナルな音声で提供します。HeyGenの「AIアバター」を活用して、一般的な候補者の質問に信頼性のある親しみやすい顔を提供し、コンテンツをより魅力的にします。
エントリーレベルのポジションの「1日の生活」を垣間見る30秒のソーシャルメディアリクルートメントビデオを作成し、InstagramやTikTokのようなプラットフォームを閲覧する候補者を引き付けます。この短くインパクトのあるビデオは、さまざまな業務タスク間のクイックカットと、音声なしで重要な情報を伝えるための「字幕/キャプション」を特徴とするテンポの速い視覚的に魅力的なスタイルで制作します。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、さまざまなプラットフォームでの最適なプレゼンテーションを確保してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的でプロフェッショナルなリクルートメントビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはクリエイティブエンジンとして機能し、リクルートメントビデオを簡単に変革します。テキストからビデオへの機能と多様なAIアバターを利用して、シンプルなスクリプトから魅力的でプロフェッショナルなビデオを迅速に生成し、カスタマイズ可能なビデオテンプレートを活用して会社の文化を紹介します。
HeyGenは異なるプラットフォーム向けに社員スポットライトビデオをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールとアスペクト比のリサイズを提供し、さまざまなソーシャルメディアリクルートメントプラットフォーム向けに社員スポットライトビデオを調整できます。これにより、常にプロフェッショナルでブランドに合ったコンテンツを提供し、優秀な人材を効果的に引き付けます。
HeyGenは候補者スポットライトビデオのためにどのようなAIビデオメーカー機能を提供していますか？
HeyGenは、リアルなAIアバター、正確なAIボイスオーバー、自動キャプションなどの高度な機能を提供するリーディングAIビデオメーカーです。これにより、魅力的な候補者スポットライトビデオを作成できます。使いやすいツールはメディアライブラリとシームレスに統合され、ビデオ編集プロセスを効率化します。
HeyGenはリクルートメントキャンペーンビデオを生成するための使いやすいツールですか？
もちろんです。HeyGenは使いやすいツールを備えており、複雑なビデオ編集プロセスなしでリクルートメントキャンペーン用のビデオを非常に簡単に作成できます。候補者を引き付け、雇用者ブランドを強化する魅力的なビデオを簡単に生成できます。