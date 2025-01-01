新しいチームメンバーを紹介する30秒の候補者スポットライトビデオを作成し、彼らの初期の経験と入社理由に焦点を当てます。このビデオは、会社に興味を持つ潜在的な候補者を対象としており、オフィスの活気ある背景シーンとフレンドリーで歓迎的な音声トーンを特徴とする明るいビジュアルスタイルで制作します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を利用して、プロフェッショナルで魅力的なビジュアルフレームワークを迅速に設定してください。

ビデオを生成