候補者体験ビデオメーカー：採用を向上させる
AIアバターを使用して候補者とのコミュニケーションを人間味あふれるものにし、採用プロセスを効率化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
採用マネージャーやHRチーム向けに、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能がどのようにして採用プロセスを劇的に効率化するかを示す60秒のエンゲージングな説明ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはダイナミックでポジティブなもので、鮮やかなテンプレートとシーンを使用して迅速なコンテンツ生成を示し、アップビートな音楽トラックとスクリプトをプロフェッショナルなリクルートメントビデオに変えるスピードと簡単さを示す明確で簡潔なナレーションを補完します。
タレントアクイジションスペシャリストやHRプロフェッショナルを対象に、HeyGenの字幕/キャプション機能を効果的に使用して事前録画ビデオメッセージで候補者のエンゲージメントを高める方法を示す45秒のチュートリアルビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルはフレンドリーでアクセスしやすく、メディアライブラリ/ストックサポートからのサポートビジュアルを補完し、すべての候補者がメッセージを包括的に理解できるようにするために、重要な情報を強調する明確なオンスクリーンテキストを特徴とします。
マーケティングおよび雇用主ブランディングスペシャリストを対象に、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートがどのようにして多用途な雇用主ブランディングコンテンツの作成を可能にするかを強調する2分間のショーケースビデオを考案してください。ビデオはモダンで洗練されたビジュアルスタイルを持ち、さまざまなアスペクト比間のダイナミックなトランジションを特徴とし、さまざまなテンプレートとシーンからのカスタマイズ可能なブランディング要素を示し、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックとプロフェッショナルなナレーションを伴い、さまざまなプラットフォームにコンテンツを簡単に適応させる方法を説明します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIリクルートメントビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオメーカー技術を活用して、テキストを魅力的なビデオコンテンツに変換し、リアルなAIアバターとナレーションを特徴としています。これにより、HRプロフェッショナルは高品質なリクルートメントビデオを迅速に生成し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能で採用プロセスを効率化します。
HeyGenは既存のHRシステムと統合して候補者コミュニケーションを強化できますか？
はい、HeyGenはさまざまな応募者追跡システムとのシームレスなATS統合をサポートするように設計されており、候補者の旅全体で自動化されたパーソナライズされたビデオメッセージを可能にします。これにより、候補者とのコミュニケーションを人間味あふれるものにし、全体的な採用プロセスを最適化します。
HeyGenは一貫した雇用主ブランディングビデオのためにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？
HeyGenは広範なカスタマイズ可能なブランディングコントロールを提供し、ユーザーが会社のロゴ、色、および特定のビジュアル要素をリクルートメントビデオに組み込むことを可能にします。テンプレートとシーンを利用することで、すべてのビデオが独自の雇用主ブランドと企業文化を効果的に強化します。
HeyGenはリクルートメントビデオコンテンツの効果を分析するツールを提供しますか？
はい、HeyGenはリクルートメントビデオの主要な指標を追跡する包括的なビデオ分析ダッシュボードを含んでいます。これにより、HRプロフェッショナルは候補者のエンゲージメントに関する貴重なAI駆動の洞察を得て、データに基づいた意思決定を行い、採用活動を効率化します。